Brændstof-tyve taget på fersk gerning

NR. ONSILD: Prisen på brændstof er skyhøj, og derfor er de kostbare dråber også eftertragtede blandt kriminelle.

Sent lørdag aften blev tre unge mænd taget på fersk gerning, da de lige havde været i gang med et brændstof-kup ved Nr. Onsild syd for Hobro.

De tre mænd, alle i 20'erne og fra lokalområdet, blev set køre ind på en ejendom på Nr. Onsildvej ved Nr. Onsild.

Sagen blev anmeldt til politiet lørdag kl. 22.18, og da politiet kom frem, så de to personbiler med de unge mænd i. Mændene forsøgte at stikke af, men forgæves - de blev anholdt.

I personbilerne var der en række dunke fyldt med diesel, som var stjålet fra entreprenørmaskiner på ejendommen. Mændene havde medbragt pumpeudstyr, oplyser vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi.

Politiet skønner, at dunkene i alt kunne rumme et par hundrede liter brændstof.

De tre mænd blev anholdt, sigtet for tyveri, taget med til afhøring og bagefter løsladt. Der venter dem et retsligt efterspil senere.