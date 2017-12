Brand: Ros til beboer for hurtig indsats

GLENSTRUP: Der er store roser fra indsatslederen ved Nordjyllands Beredskab i Mariagerfjord, efter en beboer lørdag ved 16-tiden selv tog teten og slukkede for strømmen i sit hus.

- Det drejer sig om et hus, som er ved at blive moderniseret. Der fik ild i et elskab, som stod i kælderen, og ejeren fik hurtigt slukket strømmen til alt el i resten af huset. Han gjorde det godt, roser indsatsleder Karsten Strauss.

Indsatslederen fortæller, at det kan være en meget giftig røg fra et elskab med ild i.

- Der kan udvikle sig syre, når et elskab brænder, forklarer han.

Karsten Strauss oplyser, at der efter al sandsynlighed er tale om en kortslutning i skabet.

- En elektriker vil kigge på det i dag, fortæller han.

Herudover vil branden blive meldt til forsikringen, da der, foruden selve elskabet, kan være følgeskader.

- Det lugter i hele huset, og det er ikke sikkert, der er nok bare at lufte ud, tilføjer Karsten Strauss.