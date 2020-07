Brand på Agri-Nordcold i Hobro hurtigt slukket

HOBRO:En hurtig indsats fra de ansatte på Agri-Nordcold på Skivevej i Hobro forhindrede en brand i at udvikle sig efter en kortslutning i ledningsnettet til en motor, der driver et transportbånd.

Ilden var var derfor allerede slukket, da brandfolkene fra Nordjyllands Beredskab nåede frem kort efter branden klokken 9.07 blev alarmeret på 112, fortæller indsatsleder Kasper Weisberg.

- Vi kunne nøjes med at hjælpe med at ventilere bygningen for røg og gennemgå anlægget og kabeltunnelen for en sikkerheds skyld.