Hus er ubeboeligt efter en brand i Hobro

HOBRO:Et hus på Søndervang i Hobro er ubeboeligt, efter at der tirsdag formiddag udbrød brand.

Brandfolk fra stationen i Hobro blev kaldt ud til branden klokken 9.30, men måtte ved ankomsten bede om assistance fra en stigevogn. Ligeledes kom der assistance fra en tankvogn fra Arden og en autosprøjte fra Mariager.

- Der var kraftig brand i stueetagen, og vi sendte røgdykkere ind for at komme til ilden, siger Klavs Bojsen, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Indsatslederen fortæller, at ejeren stod uskadt udenfor huset, da brandfolkene nåede frem. Han kunne fortælle, at der ikke var andre i huset.

Store skader i stueetage

Selvom huset ikke ser særligt beskadiget ud udefra, så har branden betydet, at stueetagen samt en udestue stort set er udbrændt indvendigt.

- Resten af huset - kælder og første sal - er skadet af sod, røg og vand. Og så har vi slået hul i taget, for at undgå røg og brandgasser, siger Klavs Bojsen, der fortæller, at skadeservice er tilkaldt for at se på skaderne, men der er altså udsigt til, at beboeren skal genhuses.

Hvordan branden er opstået bliver en opgave for Nordjyllands Politi at undersøge.

I alt var 12 brandfolk fra Hobro, Mariager og Arden beskæftiget i lidt mere end et par timer med at slukke branden.