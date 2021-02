Brandfolkene kunne ikke komme ind i overtændt landejendom

HOBRO:Klokken 13.40 tirsdag kørte Nordjyllands Beredskab ud til en brand i en mindre nedlagt landbrugsejendom på Røjdrup Hede i Hobro.

Da brandfolkene kom frem, var stuehuset overtændt, og brandfolkene havde ikke mulighed for at komme ind i bygningen for at slukke, så de var nødt til at koncentrere sig om at slukke branden udvendigt og undgå, at branden bredte sig til den omgivende natur.

Ejeren af huset, en ældre mand, var den eneste til stede og han kom selv ud og anmeldte branden. Han blev kørt til observation for røgforgiftning.

Brandfolkene har branden under kontrol, men de regner ikke med at have den fuldstændig slukket før engang i morgen. Det fortæller indsatsleder Allan Frisk fra Nordjyllands Beredskab.

Han kan ikke fortælle noget om brandårsagen, men banden er opstået i underetagen og har bredt sig, da der var rigtig mange ting i huset.

- Vi har ikke mulighed for at få maskiner ind i huset, så det er med håndkraft det kommer til at foregå. Vi er nødt til at sikre, at der ikke er noget, der falder ned i hovedet på os, siger Allan Frisk.

Brandfolkene bliver derfornødt til blot at kontrollere branden, der nærmest er umulig at slukke.