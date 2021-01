Bryghus søger ny restauratør

Efter seks år som en særdeles velanskrevet og kompetent vært i Restaurant Bies Bryghus i Hobro har Hans-Henrik Pedersen valgt at søge nye udfordringer.

Efter planen fratræder han som forpagter med udgangen af maj måned, men datoen ligger ikke mere fast, end at den kan afkortes eller eventuelt forlænges en smule.

Både for restauratøren og bestyrelsen er det nemlig helt afgørende, at skiftet i forholdet til kunderne bliver så gnidningsløst som muligt.

- Det er alene hensynet til min familie, der er baggrund for beslutningen. Det har været seks travle arbejdsår, hvor jeg har udlevet og fået opfyldt min drøm om at skabe et spisested med miljø og atmosfære i Bies Bryghus. Det har været en fantastisk rejse, men jeg føler, at tiden nu er inde til, at jeg i højere grad prioriterer min familie, siger Hans-Henrik Pedersen, der sammen med sin hustru Stine og to børn privat bor i Sdr. Onsild.

Han har endnu ikke fået afklaret sin karrieremæssige fremtid, og af samme årsag er han også meget åben i forhold til den præcise dato for sin fratrædelse.

På samme måde har bryghusets bestyrelse det.

-Vi ønsker god tid til at finde den rette person til at løfte opgaven efter Henrik. Han har på alle måder været en fantastisk og værdifuld restauratør for bryghuset. Han har i alle årene været særdeles imødekommende i forhold til vores ønsker, og et fortsat stigende antal gæster i restauranten vidner jo også om, at det er et sted, folk kan lide at komme. Det er værdier, vi værner om, og det er værdier, vi vil være sikre på, at en ny restauratør kan og vil bygge videre på, siger formanden for bryghusets bestyrelse, Jesper Mikkelsen.

Parterne erkender, at det forløbne år med corona som en uvelkommen gæst har gjort det svært for branchen i almindelighed, men også det har restauratør og bestyrelse forstået at manøvrere sig ud af på en god måde.

Der har undervejs været aftner med mad og god musik, og senest var bryghuset op mod jul vært for 10 aftener, hvor i alt 270 andelshavere nød både en lækker menu og juleøl tappet på fad.

Ud over mere tid med familien er der særlig en ting, Henrik glæder sig til, når han har kokkereret sin sidste menu i Restaurant Bies Bryghus:

-Jeg vil nyde at dukke op i ny og næ og sammen med gode venner drikke en øl fra Bie. Det har jeg kun sjældent haft tid til i mine år som restauratør, smiler Hans-Henrik Pedersen.

Den snart forhenværende forpagter af restauranten blev i 2005 udlært kok fra Color Hotel i Skagen, og han kom til Bies Bryghus i 2015 efter fem år som køkkenchef i Randers Regnskov.

Ind i mellem havde han dygtiggjort sig som køkkenchef på hoteller i både Frederikshavn og Randers.