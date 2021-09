Bud efter Hobro-profil: Ærgerligt jeg ikke kom afsted

FODBOLD:Han er stadig en del af Hobros NordicBet Liga-trup, men det har ikke skortet på interesse for Mathias Haarup. Hobro-profilen var i løbet af sommeren ude at sige, at han havde ambitioner og niveu til at spille med i Superligaen. Kigger man på niveauet er der ingen tvivl om, Mathias Haarup har evnerne til at begå sig en række højere end 1. division, men ambitionen er indtil videre ikke blevet indfriet.

- Jeg er da ærgerlig over, at jeg ikke kom afsted, for der var jo bud på mig. Omvendt har jeg det også godt i Hobro, og jeg er glad for at være i klubben, så jeg går heller ikke og klager over. at jeg stadig er her, siger Mathias Haarup.

Der har været flere forskellige bejlere til Mathias Haarup, men fælles for dem alle er, at de ikke har været i stand til at betale den transfersum, som Hobro forlanger for et af sine vigtigste aktiver.

- Sådan er det jo nogle gange i fodboldens verden. Der kan ske meget fra dag til dag. Det har været lidt hårdt at skulle forholde sig løbende til den her situation. Jeg har jo også presset på for at finde en løsning, og det bliver man nødt til, men jeg kan også godt forstå, at Hobro ikke bare slipper mig, siger Mathias Haarup.

Den dygtige kantspiller gør ikke nogen hemmelighed ud af sine oplevelse i løbet af det forgangne transfervindue.

- Det har ikke været helt nemt, for det har været en speciel situation for mig. Det har også været en lidt speciel oplevelse at skulle spille kampene, mens alt det her har stået på, men jeg føler, at jeg med en enkelt undtagelse har leveret gode præstationer, siger Mathias Haarup.

Han sætter ikke selv dato på den omtalte kamp, hvor det ikke helt kørte for ham, men et godt bud er Hobros hjemmekamp mod Lyngby, hvor han var helt ved siden af sit normale jeg.

- Der var et skifte, der var gået i vasken dagen før, så da jeg skulle spille kamp dagen efter, var det sådan lidt: "Åh skal jeg spille kamp i dag". Det var ikke min bedste kamp, men ellers synes jeg, at det er gået meget godt, siger Mathias Haarup.

Hobros tekniske chef Lars Justesen har haft et på mange måder hektisk første transfervindue i spidsen for Hobro IK, og her har interessen for Mathias Haarup også fyldt noget.

- Der er ingen tvivl om, at Haarup er en meget vigtig spiller for os. Det skal en salgspris også afspejle, og her har vi ikke fået det rigtige bud. Vi har haft en løbende dialog med Mathias om det. Jeg kan godt forstå, at han gerne vil prøve noget andet, men han har givet håndslag på at give den en skalle for Hobro, og han skal nok blive vigtig for os i de kommende kampe, siger Lars Justesen.

Der har været flere bud og forhandlinger med flere klubber, og flere gange skulle to af de tre involverede parter have været enige, men i sidste ende nåede man aldrig til enighed mellem både Hobro, den købende klub og ikke mindst Mathias Haarup selv.

Nu blev det ikke til et skifte, og dermed er Mathias Haarup som minimum at finde i Hobro frem til vinterpausen.

- Vi har ikke snakket så meget om fremtiden, men jeg tænker da, at jeg kan skifte til vinter, hvis det rigtige bud kommer, siger Mathias Haarup, der har kontraktudløb i Hobro efter denne sæson.

Haarup lægger ikke skjul på, at han meget gerne vil prøve sig selv af på et højere niveau, end det Hobro kan tilbyde, og her er det ikke kun Superligaen, der er attraktiv for ham.

- Det kunne også være den bedste række i Sverige eller i Norge. Det vil jeg være ret åben for. Jeg har en alder (25), som gør, at hvis jeg skal prøve udlandet, så skal det også være nu her, siger Mathias Haarup.

I første omgang handler det dog om at vinde nogle kampe med Hobro.

- Vi skal ud og vinde kampe. Det er den helt klare målsætning. Mine personlige ambitioner og klubbens ambitioner går hånd i hånd her. Hvis vi klarer os godt som hold, er der også større sandsynlighed for, at jeg gør det godt, siger Mathias Haarup.