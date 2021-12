Bus væltet nær Hobro

Kl. 0811 modtog Nordjyllands Politi via 112 en melding om en bus, der var kørt galt i et solouheld på Hvilsomvej vest for Hobro. Politi og redning arbejder på stedet. Meldingen fra stedet er, at der var få passagerer med bussen og ingen alvorligt tilskadekomne. #politidk