Buschauffør fandt forsvundet mand

HADSUND: 66-årig mand blev natten til tirsdag fundet i god behold, efter han havde været forsvundet i næsten to døgn.

Ved 05-tiden tirsdag blev manden fundet af en buschauffør.

Den 66-årige mand havde forladt et bosted i Hadsund søndag formiddag, og mandag blev han efterlyst. Tidlig tirsdag morgen bemærkede en buschauffør, at den 66-årige mand sad i et busskur ved busstationen i Hadsund, og manden var i god behold, oplyser Nordjyllands Politi.