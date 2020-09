Butikscenter Hadsund på lokale hænder

Efter i en årrække at have været ejet af italienske Lorenzo Viarengo er Butikscenter Hadsund nu kommet på lokale hænder.

Centeret er blevet købt af brødrene Allan og Flemming Nørgaard, der begge er opvokset i Als, og den ene af brødrene, Flemming, bor stadig i Als og har dermed sin naturlige gang i Hadsund.

- Vi valgte at overtage byens store butikscenter, fordi vi synes, det er et stort aktiv for hele området, og at centret rummer utroligt mange muligheder, som man bedre kan udnytte og udvikle på, når ejerkredsen er lokal forankret, forklarer Flemming Nørgaard.

Butikscenter Hadsund er med et samlet butiksareal på knap 6.000 kvadratmeter det største indkøbscenter i Øst- og Sydhimmerland.

Centret blev indviet i 1975 og er dermed er et af Nordjyllands ældste centre af sin art.

Butikscentret gennemgik så sent som i 2019 en større modernisering med bl.a nye gulve, belysning m.m.

Centret fremstår herefter lyst og indbydende og med store overdækkede arealer, der giver mulighed for masser af aktivitet på centrets flotte torv.

- Nu venter vi så bare på, at corona-restriktionerne bliver lempet, så vi kan få genskabt et højt aktivitetsniveau.

- Butikkerne oplever i øjeblikket ingen nedgang i handlen, men de ønsker sig naturligvis de glade dage tilbage, hvor man kan arrangere store events og underholdning i det store centrale centerområde.

- I den nærmeste fremtid vil vi se på en del andre forbedringer af centret. I samarbejde med de lejere, der for manges vedkomne har været der i mere end 20 år, vil vi forsøge at genskabe det liv, som gør centret til en naturlig del af borgernes dagligdag. Det skal fortsætte med at spille en central rolle som indkøbs- og oplevelsessted for borgerne i Hadsund, men sandelig også for det betragtelige opland, som centret har. Det skal være attraktivt at handle lokalt og med Hadsunds store opland og centrale placering ser vi med stor fortrøstning på fremtiden, erklærer Flemming Nørgaard i en pressemeddelelse om butikscenterovertagelsen.

Centret får Flemming Nørgaard som den faste kontakt til lejere og drift, sammen med Jan Vestergaard som har været i centret i mange år.

Endnu er det for tidligt at løfte sløret for de nye ejeres mere konkrete planer, men brødrene Nørgaard er ikke i tvivl om, at Butikscenter Hadsund vil blive endnu mere attraktivt og dermed kunne være med til at styrke det lokale handelsliv yderligere.

Sammen med sin bror Allan, der til daglig er partner i ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen, glæder Flemming Nørgaard sig til at prøve kræfter med at få centret op i fulde omdrejninger.

- Vi har et godt kontaktnet fra vores øvrige virke, og det agter vi at trække på. Men vi er også ydmyge overfor opgaven, og vi vil trække på erfaringer fra Hadsunds erhvervsliv og ønsker en dialog med de øvrige erhvervsdrivende i Hadsund.

- Vi tager hellere end gerne imod forslag, der tjener centrets gode formål som samlingspunkt for Hadsund by og opland, siger Flemming Nørgaard.

Butikscenter Hadsund rummer i øjeblikket lejerne Matas, Imerco, Sport24, Mr. Tang Herretøj, Hair Company, Friis Wood & Deli, My Heart motions- og fitness, Café Bunsons, ejendomsmægler Tom Pedersen, Den grå kok, Re Di Bakery samt Klimaventi v/Peter Fisker.

Nogle lejemål er aktuelt ledige, men også dem venter Flemming Nørgaard at få i spil efter brødrenes overtagelse af centret.