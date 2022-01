Butikstyve med 10 flasker sprut i inderlommerne

Det var to velforberedte og professionelle butikstyve, som torsdag slog til mod Spar-købmanden på Forsythiavej i Hørby Skoleby ved Hobro.

De to personer kom ind i butikken klokken 16.55. De gik rundt og lignede almindelige kunder, men under deres gang gennem supermarkedet snuppede de 10 flasker spiritus af den dyre slags.

De placerede flaskerne i deres jakker, der tydeligvis var forberedt til formålet med specialsyede lommer, fortæller politiassistent Anders Nielsen fra Nordjyllands Politi i Hobro.

Det lykkedes de to tyve at slippe væk uden at blive opdaget, men gode videooptagelser fra butikken afslører dem. Disse optagelser giver vigtige spor i den videre efterforskning, oplyser politiet.