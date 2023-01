Byens ældste børnehave truet af lukning - er blevet for lille

HOBRO:Hvis det står til udvalget for børn og familie i Mariagerfjord Kommune, så bliver der til sommer en valgmulighed mindre for forældre, når familiens småbørn skal passes.

Planerne om at lukke Børnehuset Jernbanegade og flytte børn og medarbejderstab over i Børnehuset Rosenhaven er opstået på baggrund af faldende efterspørgsel på børnehavepladser i netop Jernbanegade, som de seneste år kun har været førsteprioritet hos få familier.

Fra sommer vil antallet af børn være nede på omkring 20, oplyser Leif Skaarup (S), der er formand for udvalget for børn og familie. Derved vil under halvdelen af Børnehuset Jernbanegades 44 pladser være besat.

- Og så bliver det simpelthen en for lille institution til, at det giver mening, siger han.

Planerne om at lukke børnehaven møder kritik fra forældre, der i kommentarer på Facebook sår tvivl om, hvorvidt børnene kommer til at trives i en stor institution.

Sendes i høring

Leif Skaarup peger på flere mulige årsager til, at færre forældre vælger Børnehuset Jernbanegade.

Blandt andet åbningen af en privat pasningstilbud, Hobro Friskoles børnehave, på den modsatte side af vejen, som forventes at tage nogle af børnene de kommende år.

- Vi vil gerne sikre, at vi får skabt så gode rammer, som vi overhovedet kan for børnene, siger Leif Skaarup (S). Foto: Torben Hansen

Samtidig er Børnehuset Rosenhaven en af de mest efterspurgte børnehaver i kommunen, og da det er muligt at udvide med 30 pladser her, vil det give plads til at flytte børnene fra Jernbanegade de godt to kilometer mod nordvest til Rosenhaven, der i dag har plads til 106 børnehavebørn.

Leif Skaarup anerkender, at nogle forældre foretrækker mindre børnehaver.

- Det er derfor, at vi sender det i høring. Så vi kan blive klogere på, hvorfor de har valgt Børnehuset Jernbanegade, og om der findes en anden løsning, lyder det fra udvalgsformanden.

Men han forsikrer dog, at sammenlægningen af de to børnehaver ikke kommer til at gå ud over børnenes trivsel.

- Det er ikke fordi, der bliver mindre tid til hvert barn. Vi sikrer, at vi ikke ender med at betale penge til husleje, vedligehold, el og varme nogle steder, hvor det så ender med at gå fra børnene andre steder, siger Leif Skaarup.

- Vi vil gerne sikre, at vi får skabt så gode rammer, som vi overhovedet kan for børnene, slår han fast.

Efter planen skal forslaget om at lukke den kommunale børnehave på Jernbanegade behandles i byrådet til marts. Bliver det vedtaget, kan Rosenhaven formentlig byde velkommen til de nye legekammerater 1. juli.