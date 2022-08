Byens smukke fjord er blevet til grøn suppe

HOBRO:Mange borgere i Hobro har bemærket store plamager af grøn suppe, som dækker byens lavvandede Vesterfjord. De grønne klumper flyder også fra Vesterfjord ad Onsild Å gennem byen og ud i Mariager Fjord.

- Det er trådalger, og vi har i år en større algevækst, end vi har set i de foregående år, slår Mathilde Halgreen Lange fast.

Hun er skov- og landskabsfagtekniker ved Mariagerfjord Kommune, som overvåger vandmiljøets tilstand.

Hun forklarer, at Algevæksten bliver stor når der er nok af næringsstoffer tilgængelige og når mængden af solindstråling er høj.

Med mindre man er vild med grønt, ser Vesterfjord ikke særlig lækker ud. Foto: Martél Andersen

- Næringsstofferne er bl.a. kommet ved det våde forår vi havde i år. Det gav en større udvaskning af næringsstoffer til vandløb og søer, end vi plejer at se. Den meget varme sommer med rigtig mange timer fuld sol har givet algerne gode muligheder for at udnytte næringsstofferne til at lave en massiv tilvækst. Derfor ser vi den usædvanligt store vækst af alger lige i år, forklarer Mathilde Halgreen Lange.

På grund af tidligere års næringsoverskud i tilløb til Vesterfjord ligger der en reserve i bundslammet i Vesterfjord. Disse næringsstoffer frigives blandt andet, når vandet ved bunden af fjorden bliver opvarmet mere end det normale.

- Den situation er sandsynligvis opstået i år idet vandstanden har været lav samtidig med at der har været meget varmt, så den generelle temperatur er steget i Vesterfjord. fortæller Mathilde Halgreen Lange.

Teknikeren fra Mariagerfjord Kommune tilføjer, at algevæksten senere kan give lugtgener.

De grønne plamager flyder fra Vesterfjord via Onsild Å ud i Mariager Fjord. Foto: Martél Andersen

- Når algerne ikke længere får al det lys, som de har brug for, vil de dø. Det sker hvert efterår, men når der er så store mængder som i år, kan det give lugtgener, idet der bliver frigivet nogle gasser i forbindelse med omsætningen af algerne, forklarer Mathilde Halgreen Lange.