Byens sø flyder med døde fisk

MARIAGER:Siden 1839 har det skønne område tilhørt byens borgere, og de ynder at gå tur ved sø, vandløb og skov i Munkholmanlægget. Men mindre skønt ser det ud for tiden, efter at fiskedød har ramt søen i Mariager.

Da Anna Grethe Aaen fra Mariager opdagede den kedelige situation, lagde hun billeder af de døde fisk i byens Facebook-gruppe med spørgsmålet: "Hvad sker der i Munkholmanlægget?"

Borgere slog alarm til Mariager Kommune i weekenden. Lørdag var en medarbejder fra den fælleskommunale miljøvagt på tilsyn i Munkholmanlægget.

- Han kunne ikke umiddelbart finde en årsag, men kunne konstatere, at der er en del døde skaller i søen, men dog ikke i voldsomme mængder, oplyser Jens Peter Neergaard, skov- og landskabsingeniør ved Mariagerfjord Kommune.

En del fisk har vendt bugen i vejret i den bynære sø. Foto;: Anna Grethe Aaen

Han har en teori om, hvad der lige nu går galt i søen i Mariager.

- Vi havde en lang periode med varmt vejr og ingen nedbør. I slutningen af sådan en periode kan der ske en bundvendning, hvor der frigives svovlbrinter fra bundens sedimenter, samtidig med at der ikke er meget ilt i vandet, og det kan slå fiskene ihjel, forklarer Jens Peter Neergaard.

Han fortæller, at kommunen har været forbi for at fjerne de døde fisk, og man vil fortsat holde øje med søens tilstand.

- Får vi nye henvendelser, rykker vi ud, og så kan det være, vi skal foretage yderligere undersøgelser, siger han.

Jens Peter Neergaard mener, man godt kan lægge en klimavinkel på hændelsen i Munkholmanlægget.

- Det er nyt, at vi oftere så tidligt på året får disse lange, tørre og varme perioder. Det skal vi være opmærksomme på i fremtiden, siger han.

Munkholmanlægget tilhørte søofficer og overtoldinspektør Francisco Maro Tetens, der i 1839 besluttede at overdrage området til byens folk.

Kæmpetrolden Ivan Evigvår står i Munkholm Anlægget og bydes velkommen af de lokale fra Mariager by. Mariager d.26 august 2022 Foto: Lars Pauli

Anlægget består af sø og vandløb omkranset af skov. Her er en naturlegeplads, og i 2022 flyttede trolden Ivan Evigvår ind i anlægget. Han er en stor træskulptur skabt af kunstneren Thomas Dambo.