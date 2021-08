Byggeri af storbørnehave sat i bero - kritiske forældre jubler

MARIAGERFJORD:Beslutningen om at bygge en omstridt storbørnehave i Hadsund til over 200 børn ligger alligevel ikke lige rundt om hjørnet.

- Det bliver et nyt byråd, som skal beslutte det, siger borgmester i Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen (V), Hadsund.

Den tidsplan, som politikerne selv har lagt, holder ikke. Byrådet slipper for at tage stilling til den ømtålelige sag på byrådsmødet i oktober i år.

En af de kritiske forældre, Marie Buus Laustsen fra Hadsund, jubler over borgmesterens seneste udmelding.

En af forklaringerne på, at sagen er udsat, er ifølge Mogens Jespersen, at nybyggeri er blevet en dyr affære:

- Vi har utroligt mange anlægsopgaver pt., og der er grænser for, hvor mange opgaver vi fysisk kan køre ad gangen, siger Mogens Jespersen, borgmester i Mariagerfjord Kommune. Foto: Henrik Bo

- Priserne på byggematerialer stiger med mellem 30 og 100 procent. Det render virkelig stærkt i tiden. Hvis du ringer til en håndværker er det umuligt at få lavet noget, fordi de har så travlt.

- Vi har utroligt mange anlægsopgaver pt., og der er grænser for, hvor mange opgaver vi fysisk kan køre ad gangen. Derfor er det urealistisk, at der sker noget før efter nytår, siger Mogens Jespersen.

Til den tid tager et nyt byråd over.

Storbørnehaven i Hadsund er strøget fra budgettet, og besparelsen ved at lægge de fem børnehaver i Hadsund sammen til én er fjernet fra overslagsårene 2023 og 2024.

- Det ville være forkert at lægge besparelsen ind, når vi ikke ved, hvad det kommer til at koste, forklarer borgmester Mogens Jespersen.

Kritisk forælder jubler

Marie-Louise Buus Laustsen og en anden forælder, Rikke Mortensen, har "med stor glæde og nærmest feststemning" modtaget en mail fra Mogens Jespersen 18. august. I mailen skriver han, at projektet er sat i bero.

- Vi var helt oppe at køre. Jeg lægger det i det, at det kan være, fordi vi har lavet for meget røre i andedammen.

- De udskyder beslutningen til efter kommunalvalget (16. november 2021, red.) for ikke at blive for upopulære, siger Marie-Louise Buus Laustsen til Nordjyske.

Forældre ved bondegårdsbørnehaven Regnbuen i Hadsund protesterer imod, at politikerne vil nedlægge den. Arkivfoto: Lars Pauli

Alle fem skal bestå

Marie-Louise Buus Laustsen går ind for, at alle fem børnehaver i Hadsund får lov at bestå, inklusive bondegårdsbørnehaven Regnbuen, og at byrådet bruger pengene på at sætte dem i stand.

- Det er det, jeg har størst hjerte for, siger hun.

- Når børnefamilier flytter fra de store byer til de små byer er det for at få nærheden, hvor det hele ikke foregår på samlebånd, men hvor man derimod kender pædagogerne. Og hvor forældrene kender hinanden på kryds og tværs, siger Marie-Louise Buus Laustsen.

Mogens Jespersen bekræfter i mailen til Rikke Mortensen og Marie-Louise Buus Laustsen, at alle interesserede vil blive hørt, hvis der skal ske ændringer i Dagtilbud Hadsund.

Mail fra borgmester Mogens Jespersen til Marie Buus Laustsen: "Jeg vil her give dig en kort forklaring på projektet i Hadsund. Pt. foregår en indledende jordbundsundersøgelser og en generel undersøgelse om hvor og hvordan en eventuel samling kan være fysisk. Ellers er projektet "sat i bero" hvilket vil sige, at det forventede provenu på en samling fjernes fra budgettet, og sagen kan så tages op igen med det nye byråd efter Nytår. Hvis det genoptages bliver i naturligvis indbudt til høring m.m." VIS MERE

- Nu er der mulighed for at få sat børnene på dagsordenen op til kommunalvalget og få en mening fra kandidaterne. Vi stemmer helt personligt på de kandidater der stopper, dropper og smider dette projekt gennem makulatoren, fastslår Rikke Mortensen og Marie Buus Laustsen i et læserbrev til Nordjyske.

Tidsplanen

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune, som borgmester Mogens Jespersen er formand for, lagde i april i år en tidsplan, som indebar, at byrådet i oktober 2021 beslutter, hvor storbørnehaven skal bygges (ved hallen eller skolen i Hadsund) og sætter økonomi af til det.

Det skulle have været i licitation hos totalrådgiver i november-december 2021. Nu er hele det storstilede byggeprojekt i Hadsund udskudt på ubestemt tid.