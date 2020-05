Byrådet mødes i HIKs lounge - Borgmester ser frem til at skyde tre vigtige sager i mål

Loungen på DS Stadion i Hobro var fyldt af interesserede borgere, da Mariagerfjord Kommune i januar i år holdt borgermøde om Ny Blaakilde. Så tæt kommer man ikke til at sidde, når byrådet på torsdag 28. maj holder sit ordinære majmøde i loungen. Selv om der er mange spændende sager på dagsordenen, plejer byrådsmøderne ikke at være et trækplaster. Arkivfoto: Mediehuset Wiegaarden