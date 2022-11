Cafe på Banen er en succes - nu lukker den

HOBRO:Café På Banen i Hobro lukker efter tre gode år på Hobro Station. Sidste åbningsdag er fredag 16. december 2022.

Fonden Hedehuset har taget det skridt at dreje nøglen om. Det sker på trods af, at cafeen er en gedigen succeshistorie.

- Det er trist og ærgerligt. Rigtig mange unge har fået hjælp i cafeen, og den fungerer rigtig godt. Jeg vil vove at påstå, at vi har et fuldstændig fantastisk tilbud, siger Leif Skaarup, afdelingsleder i Fonden Hedehuset.

Café På Banen er en socialøkonomisk virksomhed. Den retter sig mod sårbare unge, der bor i Rebild og Mariagerfjord, og tilbyder dem træningsforløb og praktikker.

De unge står bag disken, brygger kaffe, serverer i cafeen og laver fredags-tapas, som ifølge Leif Skaarup har været et stort hit.

- Men der er desværre ikke nok unge, som bliver henvist fra Mariagerfjord og Rebild Kommune. Det er fordi, kommunerne er i gang med at finde besparelser på deres beskæftigelsesindsatser.

- Derfor er vi nødt til at lukke Cafe på Banen, siger Leif Skaarup.

Leif Skaarup, afdelingsleder i Fonden Hedehuset, lover, at alle unge fra Cafe på Banen i Hobro, som lukker, får mulighed for at fortsætte på Cafe Salt i Mariager (billedet). - Vi tager hånd om alle, siger Leif Skaarup. Arkivfoto: Torben Hansen

Fonden Hedehuset har også forpagtningen af Cafe Salt i Saltcentret i Mariager. Salt er for den samme målgruppe af sårbare unge.

- Vi har ikke nok unge til at have to steder åbent. Derfor samler vi kræfterne et sted, på Cafe Salt. Alle de unge fra Cafe på Banen får mulighed for at komme med til Mariager.

- Vi tager hånd om alle, lover Leif Skaarup.

En undersøgelse blandt de unge på Cafe på Banen viser, at der er meget høj tilfredshed med tilbuddet, og at mange bliver hjulpet videre til skole eller praktik, fortæller Leif Skaarup.

Konkret drejer det sig om 12 unge fra Mariagerfjord Kommune, der får mulighed for at tage med til Mariager efter 16. december, oplyser Leif Skaarup.

Her er der en større vifte af opgaver, som de unge kan løse. Ud over at drive Cafe Salt er de unge beskæftigede i pakkeri, reception og som pedeller.