Campus for 1000 unge er ramt af inflation - prisen er steget med 25 millioner kroner

HOBRO:Visionen om et Campus Hobro - et sandt uddannelsesmekka på Hobro Havn for 1000 unge - er ikke gået fri af inflationen, stigende renter og prisstigninger på byggematerialer.

En frisk beregning viser, at Campus Hobro nu løber op i cirka 350 millioner kroner. Arkitekternes skitseforslag fra april 2021 lød på cirka 325 millioner kroner, inklusive en forventet prisstigning.

Det oplyser projektleder John Kjær. Det er ham, som siden 1. juni 2022 har trukket i trådene som projektleder for Campus Hobro under HEG - Himmerlands Erhvervs og Gymnasieuddannelser.

John Kjær, projektleder påCampus Hobro. - P.t. er vi i dialog med nogle af landets største fonde, ligesom vi taler med lokale interessenter, fortæller John Kjær. Privatfoto

John Kjær byder ind med solid projektledererfaring fra job hos Væksthus Nordjylland og som erhvervs- og projektchef i Erhvervscenter Midtjylland.

Med John Kjær som fødselshjælper skal visionen om et erhvervsrettet campus i Hobro midtby realiseres. Der sigtes efter ibrugtagning af campus i 2027.

Campus Hobro er tiltænkt byens mest attraktive matrikler. Disse ejes i dag af Mariagerfjord kommune og er reserveret til opførelse af Campus Hobro. Fra politisk hold er der stor opbakning til projektet.

Ulf Givskov Bender, direktør i HEG Himmerland forventer god synergi, når flere uddannelser går sammen i et Campus Hobro. Arkivfoto: Martin Damgård

John Kjær oplyser til Nordjyske, at han forventer en afklaring på finansieringen inden sommeren 2023.

- P.t. er vi i dialog med nogle af landets største fonde, ligesom vi taler med lokale interessenter, fortæller John Kjær.

Sådan kan et nyt campus ved havnen i Hobro tage sig ud. Cubo Arkitekter har slået stregerne. Illustration: Mariagerfjord Kommune

HEGs egenfinansiering udgør ca. 174 millioner kroner. Mariagerfjord Kommune har bevilget et tilskud på 25 millioner kroner, primært i form af attraktive centralt beliggende byggegrunde.

Sparekassen Danmark Fonden Hobro har doneret en million kroner. Restfinansieringen på cirka 125 millioner kroner søges hos fonde og lokale private investorer/donatorer.

Campus Hobro Campus Hobro skal være for 1.000 studerende

Det skal bo i 15.000 kvm bygninger plus 13.000 kvm, som der er mulighed for at udvide med

Der skal være 300 parkeringspladser

Broer og trapper binder alle bygningerne sammen i flere niveauer

Studie- og ungdomsboliger

Ibrugtagning af campus forventes i 2027

Projektets styregruppe består af HEG Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Erhvervsakademi Dani, SOSU Nord, Mariagerfjord kommune Ungecenter og 10. klasse center.

I styregruppen sidder direktør Ulf Givskov Bender, HEG Himmerland, rektor Anders Graae Rasmussen, Dania, direktør Lene Kvist, SOSU Nord, direktør Susanne Nielsen, Mariagerfjord Kommune og projektleder John Kjær. VIS MERE

Den umiddelbare placering ved busterminalen og byens hovedfærdselsåre gør det nemt at komme til og fra Campus Hobro. Byens gågade med shopping, caféer og kulturtilbud ligger ligeledes i umiddelbar forlængelse af campusbyggeriet, fremhæver John Kjær

- Sammenholdt med det allerede eksisterende attraktive havnemiljø forventes Campus Hobro at bidrage væsentligt til udviklingen af et særdeles attraktivt samlende by- og havnemiljø, lyder det fra John Kjær.

Den nye SVM-regering har fokus på styrkelse af erhvervsuddannelserne som en del af sit regeringsgrundlag.

- Det er vi naturligvis spændte på at høre mere om. Hvad vil det betyde i praksis for erhvervsuddannelserne generelt - og kan det have en positiv påvirkning af vores campus projekt? spørger John Kjær.

Det overordnede mål med Campus Hobro er at skabe et miljø, der får flere til at vælge en ungdoms- eller erhvervsrettet uddannelse i lokalområdet.