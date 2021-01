Caroline gør en forskel for corona-trængte familier

For mange er situationen velkendt lige nu. Børnene har hjemmeskole, og savner samtidig det sociale samvær med deres kammerater. Foreningslivet og alt andet er lukket ned, og uanset om man som forældre arbejder hjemmefra eller skal ud ad døren hver morgen, er både planlægning og tålmodighed sat gevaldigt på prøve. Måske særligt for familier med yngre børn.

De udfordringer satte gang i en tanke hos 19-årige Caroline Holst Bøgh fra Hobro. Hun blev student i sommers og har lige nu et sabbatår, hvor hun arbejder.

3 19-årige Caroline Holst Bøgh fra Hobro elsker gåture i naturen - dem tager hun også børnene med på. Foto: Jesper Bøss Jesper Bøss

- På grund af corona er jeg gået ned i tid på mit arbejde, så jeg havde pludselig et par ekstra fridage om ugen. Dem tænkte jeg, at jeg kunne bruge på at hjælpe én eller flere familier med at få hjemmeundervisningen til at fungere og give lidt adspredelse til børnene med en gåtur, en tur på legepladsen eller noget helt andet. Derfor lavede jeg et opslag på Facebook, hvor jeg tilbød min hjælp, fortæller Caroline.

Overvældende respons

Responsen på Facebook-opslaget har været overvældende. I løbet af et par dage var opslaget delt 328 gange, og godt 20 familier havde skrevet til Caroline.

- Det havde jeg i min vildeste fantasi ikke forestillet mig. Jeg havde på forhånd tænkt, at det nok ville være min families venner og bekendte, der ville synes godt om ideen og henvende sig.

- Men budskabet har virkelig spredt sig, og udover de familier, der har henvendt sig, har jeg også fået mange positive beskeder fra en masse søde mennesker fra hele landet, hvilket vidner om, hvor mange der har kunnet bruge en hjælpende hånd i disse tider. Det har virkelig været overvældende, fortæller Caroline Holst Bøgh, der har skrevet til alle de familier, der har henvendt sig. Hun har udvalgt to, hvor hun allerede er godt i gang.

Inspiration for andre?

- Jeg har hjulpet med lektiehjælp og generelt det faglige, men vi har også bare været ude og lave noget sammen. I morgen skal jeg eksempelvis lave bål udenfor med børnene hos en af familierne, fortæller Caroline, der håber, at hendes idé måske kan inspirere andre.

- Den situation, som corona har bragt os i, er rigtig træls for alle. Men særligt nogle af de yngste børn har det rigtigt svært, når de ikke må komme i skole og få nogle oplevelser i dagligdagen. Dem vil jeg gerne hjælpe i det omfang, jeg kan. Samtidig aflaster det også forældrene lidt. De får et pusterum. Det er jo reelt en lille indsats fra mig, der gør en stor forskel for både børnene og deres forældre.

Et anderledes sabbatår

Caroline blev student på Mariagerfjord Gymnasium i sommeren 2020, og som så mange andre studenter havde hun planlagt et sabbatår fyldt med glade oplevelser og spændende rejser.

Sådan er det ikke helt gået.

I stedet arbejder hun nu som piccoline hos DS Stålprofil og har indimellem også vagter på café ”På banen” i Hobro. Desuden har hun valgt at bruge en del tid på sejlerskole i Hobro Sejlklub. Drømmen er nemlig, at hun på den måde kan komme ud at sejle som gast på en jordomrejse og dermed indhente lidt af rejseoplevelserne, når verden forhåbentligt snart bliver mere normal igen.

- Selvom mit sabbatår ikke har været helt som håbet, så er jeg positiv og har fortsat mange drømme.

- Jeg drømmer også om at komme i kibbutz i Israel, og har en masse andre ting, som jeg skal nå at opleve, inden det er min plan at starte på psykologistudiet i sommeren 2022, slutter Caroline Holst Bøgh,, der lige nu ikke oplever rejser, men i stedet stor glæde og taknemmelighed over hendes corona-hjælp…