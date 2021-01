Carsten plejer at sælge biler, men på grund af corona vil han nu sælge simremad

HOBRO:Corona-restriktionerne har tvunget mange erhvervsdrivende til at tænke i alternativer i et forsøg på at skabe en smule omsætning i en tid, hvor deres butikker er tvangslukkede.

Restauranter omlægger og laver takeaway, tøjbutikker laver vinduessalg og andre har sat skub på den digitale del af deres forretning. For nogen har omstillingen tvunget dem til at søsætte allerede planlagte initiativer, mens andre har måtte tænke ud af boksen.

Og man kan få den tanke, at Carsten Hammer har tænkt helt ud af boksen. Indehaver af en bilhandel i Hobro, der som det mest selvfølgelige i verden har besluttet sig for, at når bilforretningen er lukket, så skal han da sælge takeaway mad i stedet.

Planen er, at han fra februar skifter den nystrøget skjorte ud med et forklæde og går i køkkenet for at lave nogle af hans egne livretter, som kunderne kan hente i forretningen og tage med hjem og varme op i deres eget køkken.

Det lyder måske som en vanvittig idé, at en bilhandler skal til at stå i køkkenet, men det er slet ikke så skørt, som det lyder.

Fik idéen før corona

Før corona-virus blev hverdag i Danmark, besluttede Carsten Hammer sig for at arrangere koncerter om aftenen i bilhandlen.

Han er selv musiker og derfor lå det måske mere ligefor, end man skulle tro at indrette bilhandlen til et koncertsted.

For at lave det til helaftensarrangement hyrede Carsten en kok, som i et dertil indrettet køkken, kunne kreere en treretters menu til gæsterne, inden selve koncerten gik i gang.

Men da coronaen kom til Danmark, betød det i første omgang nedlukning og derefter begrænsninger på antallet af koncertgæster.

Så kunne det ikke længere betale sig at hyre en kok udefra, og Carsten måtte selv stå for maden.

- Der var ikke basis for at betale en kok, så jeg måtte selv i køkkenet, og det har jeg så været siden, siger Carsten Hammer.

Før coronaen kom, havde han tænkt tanken om at bruge det store køkken til at lave hverdagsretter som takeaway, men da restriktionerne tvang alle restauranter til at lukke, droppede han hurtigt idéen igen.

- Det blev lige pludselig et meget hårdt marked. Alle tilbød jo takeaway, så jeg tænkte, at det aldrig ville gå, siger Carsten Hammer.

Men nu næsten et år senere, har omstændighederne tvunget ham til at satse på maden alligevel.

Skal skabe noget omsætning

Biler må de ikke sælge nogen af i øjeblikket hos Hammerbiler og de kunder, der plejer at sende deres biler til service og reparationer er der også langt færre af, simpelthen fordi folk bruger deres biler mindre.

Koncerterne har coronarestriktionerne også sat en stopper for.

- Og så tænkte jeg, at jeg lige så godt kunne lave noget andet, for at lave nogen penge, i stedet for bare at holde lukket og gå hjemme, siger Carsten Hammer, om hvorfor han alligevel har besluttet sig for, at trække i forklædet.

Takeaway-konceptet starter til februar og i første omgang er det kun om fredagen, at kunderne kan købe mad med hjem fra bilforretningens køkken.

- I starten handler det om at mærke, hvor stor interessen er, og så krydse fingre for, at det på sigt kan blive så stort, at der bliver råd til at ansætte en, der kan hjælpe med at skrælle kartofler, siger Carsten.

Men menuen kommer han selv til at stå for.

- Jeg skal lave slow cooked mad, siger han og forklarer, at det er simremad, som f.eks. svinekæber, ossobuco og coq au vin.

- Det er der ikke rigtig andre i byen, der tilbyder, og så elsker jeg det også selv, siger han.

Sommerfugle i maven

Og det er godt, at han selv elsker den mad, han har tænkt sig at servere, for i øjeblikket tester Carsten på livet løs. At lave mad, som skal kunne opvarmes hjemme er nemlig lidt anderledes, end noget han har lavet før.

Og han vil være sikker på, at alt er i orden, når han sender de første måltider over disken.

- Det er vildt tilfredsstillende, når folk fortæller, at det smagte godt, siger han.

- Jeg har altid sommerfugle i maven, men jeg har det sådan, at med mad, der er det en æressag.

Carsten har lavet en hjemmeside og oprettet en facebook-side og han håber, at projektet vokser.

- Det er jo et stort køkken, så der er plads til at lave rigtig meget mad. Så vi må se, hvad der kommer til at ske. I første omgang er jeg glad, hvis bare jeg sælger 30 eller 50 måltider, siger han.