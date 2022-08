Cathrine fandt sin plads i verden takket være særligt uddannelsestilbud: - De så mig og mit potentiale

HOBRO:Cathrine Nymann Sørensen på 26 år har ADHD og en angsttilstand, som gør, at hun let bliver distraheret. Derfor blev hun aldrig erklæret uddannelsesparat. Alligevel er hun nu ved at uddanne sig til folkeskolelærer, og det kan hun takke et specielt tilrettelagt HF-tilbud på Mariagerfjord Gymnasium for.

- Jeg har fået en indgangsbillet til at tage en videregående uddannelse, som passer til mig. De så mig og mit potentiale, så jeg begyndte at tro mere på mig selv.

Blev mødt med skepsis

Da gymnasiet i 2012 oprettede den såkaldte visiteret HF (VHF), var det med ønsket om, at give flere unge muligheden for, at få en ungdomsuddannelse. Forløbet er tilpasset elever med forskellige diagnoser, såsom ADHD og autisme-spektrum-forstyrrelser. Der stilles de samme krav til fag og eksamener, som ved en almindelig HF, men uddannelsen tages over tre år i stedet for to.

Selvom der blev sået tvivl om projektet til at starte med, fordi der kunne opstå udfordringer ved at blande diagnoser, så gymnasiet, at der var et behov for netop den type HF-klasser.

- I starten var der skepsis omkring det. Vi fik at vide, at "det her kan ikke lade sig gøre", men vi har vist, at det kan det godt, siger rektor Søren Urup, der bliver bakket op af elevvejleder Karen Inge Taasti:

- Vi kan se, at det faktisk er meget de samme støttebehov, der er på tværs af diagnoserne. Eleverne har brug for ro, struktur og forudsigelighed. Hvor det i folkeskolen måske er vanskeligt, at have forskellige diagnoser i samme klasse, så er vores oplevelse, at når de kommer i puberteten, er der ikke så stor forskel.

Lige muligheder for alle

Cathrine Nymann Sørensen er glad for, at Mariagerfjord Gymnasium så behovet for VHF-tilbuddet, og hun er ikke i tvivl om, at det gør en stor forskel for unge med diagnoser.

- Vi får muligheden for at tage en uddannelse som passer til os, og som noget vi interesserer os for. Så man ikke bare må nøjes, men får en plads her i verden, selvom man ikke lige følger normen, siger Cathrine Nymann Sørensen.

Hun føler sig privilegeret, fordi hun har fået lov til at tage en VHF, og håber at mange andre får samme mulighed.

- Hvis man gerne vil have, at alle skal have lige muligheder, kræver det, at alle har samme forudsætninger og vilkår.

Elevvejleder Karen Inge Taasti er enig i, at en bestemt diagnose ikke skal være en hindring for, at få en studenterhue.

- Man kan sige, at det faktisk er stærkt diskriminerende, hvis man kun giver tilbud til unge på autisme-spektret, men ikke til dem med andre diagnoser, som egentlig giver samme udfordringer, siger Karen Inge Taasti.

Søren Urup ser VHF-tilbuddet som en kæmpe succes. Arkivfoto: Peter Broen

En underskudsforretning

Den største udfordring ved at tage elever ind med forskellige diagnoser består i, at gymnasiet dermed ikke er berettiget til at modtage samme statsstøtte, som de HF-klasser, der udelukkende optager elever på autisme-spektret.

Gymnasiet i Hobro fik i starten kommunalt tilskud, men det stoppede, da man fandt ud af, at det var ulovligt. Søren Urup oplyser, at der tidligere også er blevet givet fondsmidler, men at VHF-tilbuddet de sidste tre år har været finansieret af gymnasiet selv.

- Isoleret set giver det et underskud på 1,2 millioner kroner om året, fortæller Søren Urup, der samtidig understreger, at det er en vigtig samfundsopgave, at tilbyde sårbare unge en uddannelse.

Han lægger dog ikke skjul på, at han ville ønske, at der blev gjort mere fra politisk side, når det kommer til økonomien.

- Jeg synes, at det er sølle, hvis vi som samfund ikke kan give de unge et tilbud. Der skal så lidt til. Ja, det koster lidt flere penge, men hvis de får de rigtige rammer, så kan de lige så meget om alle os andre, siger Søren Urup.

Søren Urup er alligevel forhåbningsfuld, da det er et emne, foreningen Danske Gymnasier vil tage med næste gang, der skal forhandles om taxameterpenge til gymnasierne.

10 års-jubilæum

På trods af begynderskepsis og økonomisk usikkerhed har VHF-tilbuddet på Mariagerfjord Gymnasium bevist sit værd, og kan nu fejre 10-års jubilæum.

- Jeg synes, at vi har vist i løbet af de her 10 år, at det vi laver virker.

Gennem tiden er det blevet til omkring 80 studenter, og selvom Søren Urup indrømmer, at det ikke lyder af mange, roser han stadig VHF til skyerne.

- Jeg vil stadig hævde, at det er en af de største uddannelsessucceser i Danmark i løbet af de sidste 10 år. Selvom det ikke er et særligt stort tilbud, er det en kæmpe succes. Så jeg tænker, at fremtiden ser lys ud.