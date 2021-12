Charlotte skulle have skålet med katten nytårsaften - nu kører hun ud til de syge

HADSUND:Charlotte Thulstrup havde egentlig indstillet sig på at være alene nytårsaften og se dronningens nytårstale på tv, mens hun skålede med sin kat Ulf.

Men i stedet for at sidde mageligt tilbagelænet i sofaen i hjemmet i Hadsund på årets sidste dag, rykker den 68-årige kvinde ud som aftenvagt i Mariagerfjord Kommunes kriseramte ældrepleje.

- Jeg så i avisen, at de kørte nødberedskab i hjemmeplejen, og jeg tænkte "åh, de stakler". Mens mine kolleger løber rundt, sidder jeg bare her. Jeg har set min familie og mine børn i julen, jeg kunne godt træde til, fortæller Charlotte Thulstrup.

Hun opfatter ikke sig selv som hverdagsheltinde, men er blevet modtaget som en sådan.

Charlotte Thulstrup fra Hadsund har tilbragt julen sammen med sine tre børn, svigerbørn og børnebørn - nytårsaften rykker hun ud for at pleje syge medborgere. Foto: Lars Pauli

Den sygeplejefaglige leder i Hadsund udbrød "Det er den bedste julegave, jeg har fået!" da hun hørte nyheden om Charlotte, og kollegerne tog imod hende med åbne arme.

- Som en af dem sagde: "Det passer ikke, at Mariagerfjord Kommune skraber bunden og ansætter gamle pensionister. Det er guldet, vi får tilbage!" gengiver Charlotte Thulstrup, der var i hjemmeplejen det meste af sin 40 år lange karriere.

- Ældrechefen ringede også og takkede mig. Tænk, at det giver så meget uro! Men hvis det medfører, at nogle derude tænker: "Hvis hun kan, kan jeg også", ville det være dejligt, synes Charlotte Thulstrup.

Hun indrømmer gerne, hun havde betænkeligheder. Var hun blevet rusten? Kunne hun klare opgaverne? Det er trods alt to år siden, hun gik på pension.

Charlotte Thulstrup hygger sig med en krimi. Men når de kalder fra Mariagerfjord Kommune, rykker hun ud. Foto Lars Pauli

- Det var helt ned til lavpraktiske ting som, "kan du huske at køre hybridbil?" Det var noget fis, for selvfølgelig kunne jeg det, fortæller Charlotte Thulstrup, der kører ud til borgere, der bor i eget hjem.

Hun kan allerede se tilbage på to aftenvagter, som er gået godt. Hun har lagt kateter på en borger og opsat væske i drop til en, der er afkræftet og skal have næring direkte ind i blodkarrene.

- Det er lidt ligesom, at man en gang har lært at cykle. Det var følelsen af at "Yes, det kan jeg stadigvæk"!

"Alt det it" har Charlotte Thulstrup dog meldt pas over for. Kollegerne er flinke til at hjælpe, så Charlottes arbejde bliver dokumenteret digitalt.

Vagten nytårsaften begynder klokken 15.15, sådan som aftenvagter altid gør. Det eneste, der vil gøre nytårsaften speciel er, at Charlotte skal spise tapas med kollegerne. Vagten slutter 23.15 - og om alt går vel, er hun hjemme på Blåbærvej tidsnok til at høre rådhusklokkerne falde i slag.

Det ligger til Charlotte Thulstrup fra Hadsund at være der for andre. Hun kørte i 10 år med hjælpearbejde til Polen og var formand for den lokale hospiceforening. Foto: Lars Pauli

Ældrechef i Mariagerfjord Kommune Michael Tidemand er fuld af lovord over, at en erfaren sygeplejerske som Charlotte Thulstrup har meldt sig på banen i en svær tid.

- Det er fantastisk, at nogen vil træde til mellem jul og nytår, hvor mange prioriterer familien. Charlotte har ovenikøbet tilbudt sig til aftenvagter, som ikke er noget, folk står i kø for at tage, siger Michael Tidemand.

Før jul frygtede Mariagerfjord Kommune, at det ville blive nødvendigt at gå i nødberedskab. Alarmen kunne heldigvis afblæses. Onsdag havde Michael Tidemand virtuelt møde med alle ledere i ældreplejen.

- Meldingen hele vejen rundt var, at mandskabssituationen trods alt hænger sammen, fortæller Michael Tidemand.

- Hvis der kommer tre-fire sygemeldinger i et lokalområde, er vi meget sårbare, hvis vi ikke har nogle at trække på. Derfor er jeg meget glad for, at nogen har reageret (på pressemeddelelsen om den kritiske situation i ældreplejen, som Nordjyske bragte 22. december 2021, red.). Det er en stor hjælp, siger ældrechef i Mariagerfjord Kommune Michael Tidemand. Arkivfoto: Michael Koch

Det er ikke nyt, at der er problemer med at rekruttere personale til ældreplejen i Mariagerfjord Kommune. En opgørelse fra slutningen af november i år viste, at der er 24 vakante stillinger i kommunens hjemmepleje og 17 ubesatte stillinger på plejehjemmene.