Christen er stadig ked af det, og nu opgiver politiet at fange trædræberne

HOBRO:Først undrede Christen Thostrup sig, da han i august opdagede, at flere træer i hans lille skov var gået ud. Siden blev han ked af det, da det stod klart, hærvæksfolk havde forgiftet adskillige af hans store, gamle egetræer.

Træerne står i en bevoksning bag hans bolig på Fyrbakken i Hobro. Der var boret huller ved rødderne, og mistanken går på, at der er hældt en form for gift i hullerne. Han mistede otte træer, mens fire træer på naboarealet tilhørende Mariagerfjord Kommune også er slået i ihjel.

Både Christen Thostrup og kommunen anmeldte sagen til politiet, som via omtalen i Nordjyske efterlyste tip fra offentligheden.

De døde træer havde alle fået boret et hul ved roden, og der er formentlig hældt en form for gift i hullet. Foto: Torben Hansen

Men efter fem måneder har ordensmagten henlagt sagen.

- Vi har afhørt et muligt vidne, der ikke har kunnet bidrage med oplysninger om en mulig gerningsmand. Vi har ikke fået henvendelser fra offentligheden, og da der ikke er andre spor, er vore muligheder udtømte, siger politikommissær Mikkel Mitchell fra Nordjylland Politi i Hobro.

- Vi har ikke mistanke til konkrete personer, så selv om det er en træls sag, kan vi desværre ikke gøre mere, tilføjer han.

83-årige Christen Thostrup fortæller, at han ofte grubler over affæren.

- Jeg er stadig ked af det, siger han.

- Jeg har det dårligt med, at det ser ud til, at man bare kan gøre sådan noget uden at blive stillet til regnskab, siger Christen Thostrup med henvisning til, at politiet har henlagt sagen.

Han håber dog, at gerningsmændene nu vil holde sig tilbage, fordi de kan se, at sagen blev anmeldt til politiet og efterforsket.

- Omvendt kan jeg da også frygte, at de tænker, at ”der skete jo ikke noget” og forgifter nogle flere træer. For der er nogen, der gerne vil have ryddet de træer af vejen, konstaterer han.

Christen Thostrup tror, at de 12 store træer måtte lade livet, fordi nogen ønsker bedre udsigt. Den lille lund ligger i et kuperet terræn ned mod Mariager Fjord.

Han véd endnu ikke, hvad han skal gøre med de døde træer. Måske får de lov at stå og gå i forrådnelse til glæde for insekter og biodiversitet.

Christen Thostrup har sat kameraovervågning og skilte op i sin skov for at forebygge mere hærværk.