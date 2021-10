Cirkelbro til vandhunde i Mariager Fjord

HOBRO:I Aarhus er den Uendelige bro ved Varna et yderst populært udflugtsmål. I København kan man gå tørskoet over Christianshavns Kanal på en cirkelbro.

Og nu er der også en cirkelbro på vej i Nordjylland. I disse dage tager den form på nordsiden af Mariager Fjord - ud for Sildehagen i vikingebyen Hobro.

Cirkelbroen opføres ved Sildehagen, øst for lystbådehavnen i Hobro. Privatfoto

Ser man broen lidt fra oven, tegner konturerne af Vølvens nøgle sig. Vølven var en troldkvinde, som blev begravet med nøgle og skrin ved Fyrkat i Hobro i en fjern vikingefortid.

Ideen til at udforme broen med en hilsen til Hobros vikingefortid tilhører Lars Chr. Nørbach, direktør for Nordjyske Museer.

Han tror, broen bliver en alletiders reklame for Fyrkat og kan være med til at fortælle historien om en stærk og speciel kvinde.

- Der findes flere cirkelbroer i Danmark, men den i Hobro bliver noget specielt. Ved at sætte en lille krumning på broen yderst ud mod fjorden kommer den til at ligne Vølvens nøgle.

- Her bliver der et bassin, hvor jeg forestiller mig, at man kan bade lidt i læ for bølgerne, fortæller Lars Chr. Nørbach.

Bropiller og pløkker

Det er firmaet Modulbro fra Thisted, som står for det praktiske med montering af broen ved Sildehagen, et rekreativt område i fredet natur. Her holdes der også et årligt vikingemarked.

Fjordbunden er på dette sted fyldt med grus og sten, og man kan ikke spule rørene ned, hvilket havde været langt lettere, fortæller Svend Skifter Andersen, en af de frivillige i en arbejdsgruppe.

- Derfor graves der så mange bropiller ned som muligt med en lille minigraver. Resten bliver sat fast med kæmpestore pløkke, oplyser han.

Næste skridt er at få nogle mahognibrædder på plads på cirkelbroen.

Vølvens nøgle har givet inspiration til en cirkelrund bro i vikingebyen Hobro. På vølvens lille skrinnøgle er ringen kun tre cm i diameter.

Gåturen rundt på Den Uendelige Bro, der ligger ved Varna Palæet i Aarhus, er 188 meter.

Broen i Hobro bliver lillebror i sammenligning - cirka 48 meter i omkreds. Det synes Svend Skifter Andersen er en passende størrelse til Hobro.

Et firma fra Thisted står for det praktiske med montering af broen ved Sildehagen i Hobro. Privatfoto

De første skitser til broen i Hobro forestillede en halv nøgle - denne "skrabede" model skulle holde prisen nede og sikre handicapvenlighed.

Men en halv nøgle virkede forkert, rent visuelt, forklarer Svend Skifter Andersen. I næste udgave blev broen en gengivelse af Vølvens nøgle - på opfordring fra Lars Nørbach.

Stadig handicapvenlig

- Den er blevet meget flottere, og den er stadigvæk handicapvenlig med en bred trappe med gelænder. Broen kommer yderligere otte meter ud i vandet udenfor cirklen. Her bliver der en sliske på fire meter ned til en flydeponton på fire gange syv meter, som er det yderste af nøglen.

- Vores bro er vel ligeså uendelig som i Aarhus, men vi lægger mere vægt på Fyrkatfortællingen. Derfor er arbejdsgruppen ved at lave et skilt og en tekst, der fortæller historien. Den bliver oversat til engelsk og tysk, fortæller Svend Skifter Andersen.

Fonde og kommune betaler

Badebroen ved Sildehagen i Hobro koster 450.000 kroner og er finansieret med bidrag fra Salllingfonden, Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond samt Mariagerfjord Kommune.

Der har tidligere været en badebro ved Sildehagen, men den gik desværre til - til stor ærgrelse for lokale vandhunde med flere.