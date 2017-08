Comeback til Hobro-forsvarer

FODBOLD: I foråret var Yaw Amankwah fast mand ved siden af Mads Justesen i Hobro IK’s midterforsvar. Men nordmanden har været lyskeskadet i hele opstarten og har derfor endnu sin superligadebut til gode.

Den kan dog komme mandag mod AaB, for her gør Amankwah comeback i truppen. Man må dog formode, at nyerhvervelsen Rasmus Minor Petersen fra FC Helsingør har sikret sig en solidt forspring på pladsen, hvor han har spillet rigtig stærkt i sæsonens første fire opgør.

I Hobro-truppen er der også blevet plads til unge Honoré Kalala, men cheftræner Thomas Thomasberg har udtaget hele 20 spillere til AaB-kampen, så to skal sorteres fra inden kampstart. Det er et udtryk for, at flere i truppen døjer med nogle småskader.