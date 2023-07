Container Jimmy og de 200 beholdere

HOBRO:Falder man i samtale med Jimmy Nielsen, går det ikke længe, før der grines. For den joviale vognmand skyder hurtig med kække bemærkninger og sjove betragtninger.

For eksempel, når han beskriver sin geografiske rækkevidde.

- Vi er møj lokale. Kommer vi uden for byskiltet, skal jeg have slået gps'en til, griner han.

Og justerer. For Activ Container Transports favner lidt bredere. Rundt om Mariager Fjord - sådan cirka.

Det officielle firmanavn ringer ikke så mange klokker, for i Hobro og omegn er vognmanden kun kendt som Container Jimmy, og det er navnet, der står på dørene på firmaets tre lastbiler.

300 køreplader

Det giver god mening, for containerne er Jimmy Nielsens speciale. Han har 200 af dem, og på det seneste er bestanden udvidet med 20 skibscontainere. Dertil kommer udlejning af 300 køreplader og en sidegesjæft med handel af skrot.

Senest har Container Jimmy udvidet forretningen med køreplader, som han udlejer og har 300 af. Foto: Torben Hansen

Hans oldefar begyndte i vognmandsbranchen i 1930'erne. 56-årige Jimmy Nielsen blev i sin tid udlært slagter, men da han fik svendebrevet for 37 år siden, var han for længst ansat på fuld tid hos sin far, Jens Nielsen.

I 2009 døde Jens Nielsen pludseligt, kun 61 år gammel. Jimmy fandt ham siddende bag rattet i lastbilen.

Oven på chokket, sorgen og tabet af en far, som også var afholdt og kendt i lokalområdet, lå det ikke lige for, at sønnen overtog.

- Jeg var betænkelig. Min far havde virkelig mange trofaste kunder, der kendte ham rigtig godt gennem mange års samarbejde. Ville jeg være i stand til at holde fast i dem, spekulerede Jimmy Nielsen.

Et kilo om året

Men det ufrivillige, hurtige generationsskifte gik godt.

- Jeg har da vækstet hvert eneste år, siden jeg overtog. Cirka et kilo om året, griner han og slår sig på maven under de blå overalls med korte bukser.

I en mere seriøs betragtning erklærer Container Jimmy sig stolt over, at hans firma ikke har en eneste fast kontrakt med nogle af kunderne. Men de vender tilbage gang på gang, når de har brug for et læs grus, en container til byggeaffald eller en anden transportopgave. Og det må betyde, at de er tilfredse, ræsonnerer han.

Kunderne er egnens håndværkere og virksomheder, men også mange private, som har brug for en container til f.eks. haveaffald.

Dagens opgaver fordeles med små, håndskrevne papirlapper. Paul Palethorpe er svoger til Jimmy Nielsen. Foto: Torben Hansen

Samtalen bliver igen afbrudt af telefonen. "Det er i orden. Vi får den hentet inden aften", siger Container Jimmy til kunden på linjen.

- Det er jo det, vi vinder på. Vi kan klare disse ad hoc-opgaver hurtigt, forklarer Jimmy Nielsen.

Søn, mor, svoger

Firmaet har tre lastbiler og tre chauffører. Foruden vognmanden selv er det sønnen Mikkel og svogeren Paul Palethorpe.

- Så vi har ingen problemer med sexchikane. Det bliver i familien, erklærer Container Jimmy, mens chaufførkorpset sidder samlet i et lille baglokale, hvis vægge er dekorerede med gamle reklameskilte, udtjente nummerplader og en kalender med billeder af damer, der ville fryse uden solskin.

Tonen er munter i baglokalet. Fra venstre svogeren Paul Palethorpe, vognmand Jimmy Nielsen og sønnen Mikkel Nielsen. Sidstnævnte har også forstand på tal og står for firmaets regnskaber. Foto: Torben Hansen

Jimmys hustru, Mette, står for regnskaberne sammen med sønnen Mikkel, som i øvrigt er revisoruddannet.

Flere familiemedlemmer er involveret i driften. Activ Container Transport har base på Døstrupvej lidt uden for Hobro på en ejendom, hvor Jimmy Nielsens mor, Lene, bor. Hun står hver dag klar med frokosten, og de tre chauffører forsøger så vidt muligt hver dag at samles om Lene Nielsens spisebord.

Mor Lene sørger for stegte pølser til frokost, når de tre chauffører samles midt på dagen. Foto: Torben Hansen

Så vanker der som regel stegte pølser.

- Det skal der helst være, men de kan også gå med til en lun leverpostej, fortæller Lene Nielsen.

Lastbil på el?

Jimmy Nielsen drømmer ikke om hverken flere lastbiler eller ansatte, for det går såmænd udmærket, som det er.

- Vi har overskud hvert eneste år. Det havde min far også. Men vi arbejder for føden, siger den 56-årige vognmand, der sædvanligvis kun giver sig selv én uges sommerferie.

Hvordan klarer branchen den grønne omstilling? Det kan godt bekymre Jimmy Nielsen. Foto: Torben Hansen

Han er rimelig tryg ved, at der også i fremtiden er brug for firmaet og de 200 containere. Men den grønne omstilling og de krav, der følger med, bekymrer. Regeringen har vedtaget en vejafgift for lastbiler fra 2025, og der er krav om, at også den tunge transport skal være CO2-neutral.

- Jeg ved ikke, hvor vi er om fem år. Vi står over for at købe en ny lastbil. Den koster 1,5 millioner. Skal det være en eldrevet lastbil, koster den fire millioner. Dén ekstra omkostning må vi i givet fald lægge over på kunderne. Spørgsmålet er, og de vil de betale, funderer Container Jimmy.