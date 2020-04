Corona-smitte på demenscenter: Beboer og to ansatte ramt

HADSUND:Først blev fire ansatte i en afgrænset boenhed på Demenscenter Skovgården testet positive for Covid-19. Så besluttede Mariagerfjord Kommune, at teste samtlige medarbejdere og beboere i samme boenhed, som smitten er afgrænset til.

Disse tests har afsløret, at en beboer og yderligere to ansatte i centeret er testet positive for Covid-19. Det oplyser Mariagerfjord Kommune i en pressemeddelelse.

Status er derfor nu, at seks ansatte i boenheden på Demenscenter Skovgården er sendt hjem i karantæne med Covid-19. Den ramte beboer er sat i karantæne i sin lejlighed på Skovgården, og de nærmeste pårørende er orienteret.

Smitten er ifølge pressemeddelelsen afgrænset til boenhed B på Skovgården. Her bor otte beboere, som alle er blevet tilbudt test. Til boenheden er der tilknyttet 28 ansatte, hvoraf 19 er testet negative. Der mangler stadig svar på de sidste test.

- Vi har nu fået flere testresultater og har derfor et foreløbigt overblik over situationen. Medarbejderne, der nu er konstateret positive, er allerede sendt hjem i karantæne, ligesom de øvrige kolleger, der er tilknyttet boenheden. Vi indsætter nyt personale og går systematisk til værks med særligt fokus på at forebygge smittespredning, siger sundheds- og ældrechef Michael Tidemand i pressemeddelelsen.

Personalet på Skovgården har ifølge sundheds og ældrechefen løbende været opmærksomme på både beboernes og deres eget helbred.

- De har i den forbindelse fået besked på, at de straks skal reagere ved den mindste mistanke om Covid-19. Derfor er der løbende blevet foretaget test på plejecentret med udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anbefalinger, oplyser Michael Tidemand.