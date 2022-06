Corona udskød bryllup i to år: Nu skal Mads og Camilla endelig giftes

Coronapandemien er gået hårdt ud over fester og andre arrangementer, som er blevet aflyst i hobetal. Det ved Mads og Camilla Korsgaard alt om. De havde nemlig planlagt at holde bryllupsfest i august 2020. De havde styr på, hvor festen skulle holdes, og invitationerne var sendt ud. Men så lagde coronapandemien som bekendt en dyne over landet.

Men parret forblev optimistiske. De besluttede, at så måtte festen bare vente et år. De fik derfor rykket festen til sommeren 2021. Igen blev der sendt invitationerne rundt til familie og venner. Men ak, et år senere var den drilske virus igen blusset op, og den store fest måtte skubbes frem i tiden.

- Alle folk under coronaen har nok stået og tænkt: det her det er begrænset, et års tid måske, det er nok et max for, hvad sådan noget her kan tage. Ingen af os har jo oplevet sådan noget her før, siger Mads.

Nu er det blevet sommer igen, og endnu et bryllup er blevet planlagt, og denne gang ser det ikke ud til, at der kommer en pandemi i vejen.

Familien bor til dagligt i Malmø. Foto: Martin Damgård

Forskel på kirke og rådhus

Hvis man i starten af denne artikel undrede sig over, hvorfor parret allerede deler efternavn, selvom de først holder bryllup på lørdag, så er det fordi, at de faktisk blev borgerligt viet i 2020. Det var efter, at deres første bryllup var blevet aflyst. Et nært familie medlem var døende på daværende tidspunkt, og parret ønskede at vedkommende skulle nå at være med til deres forening.

Dengang blev vielsen fejret med en middag for den nærmeste familie. De forventer, at det bliver en anden oplevelse, når de lørdag skal sige ja til hinanden i kirken og holde en stor fest.

- Det første bryllup på rådhuset, der var jeg på ingen måde nervøs. Den her gang er jeg nervøs. Jeg ved ikke hvorfor, for jeg regner ikke med, at du siger nej anden gang. Men der er noget mere storslået over det der med, at du skal gå op ad kirkegulvet og alle de mennesker, fortæller Camilla.

Parret har kendt hinanden i syv år. Foto: Martin Damgård

Skulle have festet til klokken 7

Der kan ske meget på to år, og på flere måder bliver det bryllup, som Mads og Camilla skal holde, anderledes end det bryllup de havde planlagt i 2020.

- Vi står personligt i vores liv et helt andet sted. Vi havde et barn, der var knap et år, da vi blev gift på rådhuset, og nu har vi to små børn, så man er jo fuldstændig lagt ned af bleskift og praktiske ting, fortæller Mads.

- Vi skulle have festet til klokken 7. Jeg tror, at der ville have været mere ungdomsfest over det i 2020, fortæller Camilla.

Parret ser frem til, at de kan få lov til at holde deres fest.

- Jeg tror først, man mærker det på dagen. Indtil nu er det et tomt lokale med nogle træbrikker på bordene. Jeg tror ikke helt, det er gået op for os endnu, at vi får lov til at holde det. Men det gør det nok på lørdag, siger Camilla og fortsætter:

- Det der med, at man får lov til at samle alle dem, man har kendt og kender, dem som har betydet noget, at de bliver samlet til en fest for at fejre os, det, synes jeg, er helt fantastisk.

Camilla og Mads har fået sønnen Theo, siden deres bryllup var planlagt i første omgang. Foto: Martin Damgård

Banearbejde i weekenden

Tvivlen om, hvorvidt det ville blive muligt at afholde brylluppet, har ikke fyldt meget for parret i år. Men alligevel tænkte de over, om de ville blive muligt at afholde et bryllup uden for mange begrænsninger.

- Jeg kan da huske, da vi planlagde det andet bryllup, var vi sådan helt: gad vi om folk overhovedet tør komme hinanden ved, fordi der ligesom var blevet en anden kultur. Kunne vi nogensinde komme tilbage til den der afslappede kultur med at give hånd? lyder det fra Camilla.

Men parret ser nu frem til mod et bryllup, hvor de kan trykke hænder og uddele krammere til deres gæster.

- Det gør mig glad, at man kan se, at den er kommet tilbage, at det kan vi godt gøre uden at tænke over det, siger Camilla.

Det er vigtigt for de to, at kan få lov til at holde et bryllup, hvor der ikke skal tages forbehold.

- Vi er blevet gift, så det her er primært festen. Det er festen med mennesker og traditioner. Vi kan danse tæt og kysse, når hinanden går på toilettet, og alle de der sjove ting. Det skal være med. Hvis det ikke var muligt, så ville jeg ikke holde festen, siger Camilla.

Selvom brylluppet nu bliver realiseret, slipper parret dog alligevel ikke helt uden udfordringer. En del af deres gæster kommer langvejs fra og er afhængige af offentlig transport.

- Så er der banearbejde den weekend. Så er der bare næsten to timers togbus lige netop den weekend. Det er fandeme uheldigt, og der er ikke noget som helst at gøre ved det, siger Mads inden Camilla afslutter:

- Man kan også vælge at se det som, at den her fest, når den først lykkes, så lykkes den fandeme også.