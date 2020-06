Coronakrisen kradsede hjemme hos Sonja og Kaj - Jeg kunne mærke, at min lunte blev kort

Kaj Mortensen fra Hadsund har Alzheimers sygdom, som går ud over både hukommelse og færdigheder. - Det er vigtigt, at man kommer afsted, mens der er noget at bygge på. Kaj er blevet set med de mange funktioner, han havde, siger hans hustru, Sonja Mortensen, om aktivitetscenter Krogen på Plejehjemmet Skovgården i Hadsund.