Coronavirus lukker julemærkehjem

HOBRO:Coronavirus fortsætter med at skabe problemer for hverdagen overalt. Senest er det gået ud over Julemærkehjemmet i Hobro.

Tirsdag er en blandt køkkenpersonalet på julemærkehjemmet i Hobro testet positiv for covid-19, og Julemærkefonden, der står bag driften af landets fem julemærkehjem, har reageret hurtigt og lukket stedet ned.

Forældrene til de 41 børn fra det nordlige Jylland, som for tiden opholder sig på hjemmet, er blevet bedt om at hente deres børn hjem, og stedet vil ikke blive åbnet igen før på søndag.

Det oplyser Søren Ravn Jensen, direktør i Julemærkefonden.

- Børnene og det pædagogiske personale er ikke defineret som nære kontakter, men det er personalet i køkkenet selvsagt. Det er sket efter kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Dermed er vi nødt til at sende alle ansatte i køkkenet hjem, og det vil sige, at lige nu har vi ikke nogen til at lave mad til børnene på julemærkehjemmet. Derfor har vi valgt at lukke stedet ned i nogle dage, indtil vi får løst, hvordan vi får lavet mad til børnene. Når det er sket, kommer de tilbage, og det forventer vi bliver på søndag. Vi har lige brug for nogle dage til at få styr på situationen, oplyser Søren Ravn Jensen.

Hvor køkkenpersonalet er sendt hjem i isolation, indtil de kan fremvise en negativ covid-19 test, så skal hverken de hjemsendte børn eller det øvrige personale holde sig isoleret under hjemsendelsen.

Søren Ravn Jensen tilføjer, at det er første gang, der er konstateret en positiv test for covid-19 på et af de fem julemærkehjem.

Der er normalt plads til 48 børn og unge i alderen 7-14 år på julemærkehjemmet i Hobro, hvor de kan få et ophold på 10 uger med fokus på vægttab og sunde madvaner. Lige nu er der som sagt 41 børn på hjemmet, fordi coronapandemien i forvejen har sat sit præg på julemærkehjemmene hen over sommeren, hvor det normale antal børn har været skåret ned fra 198 til 131.

Fra 1. september havde Julemærkefonden dog regnet med at udnytte sin kapacitet fuldt ud.

For en kort stund er det ikke muligt i Hobro, men Søren Ravn Jensen håber, at alle 48 pladser er besat om senest 14 dage.