Cyklister slipper for brosten og hidsige bakker

Det må godt gå op ad bakke, men cyklister på farten rundt om Mariager Fjord er hidtil blevet udsat for lidt for mange strabadser.

Det mener Mariagerfjord Kommune, som nu har lagt den populære cykelrute 32 - Fjordruten - om.

Blandt andet skal cyklisterne ikke længere kæmpe sig gennem bjergetaper i de kuperede Bramslev Bakker. Fremover går vejen ad cykelstien ved Valsgaard.

På sydsiden af fjorden sendte Fjordruten de tohjulede ind i landskabet og omkring Skandinaviens største Gravhøj, Hohøj ved Mariager. Men det indebar også en cykeltur over Mariagers brostensbelagte gader. Nu tramper man ad cykelstien, der løber ganske tæt på fjorden.

Tilsvarende er ruten ændret mellem Mariager og Hobro. Tidligere gik den ind landet, men nu kan cyklisterne blive nærmere fjorden og cykle ad landevejen, som i 2022 fik ny cykelsti. Det betyder også, at man passerer tæt forbi bondestenalderens imponerende Kongehøj mellem Mariager og Katbjerg.

- Brosten er måske guf for rutinerede cykelryttere, men de er ikke i så høj kurs hos os almindelige cyklister. Derfor har vi lagt vægt på at skabe en ny rute, som henvender sig til hele cykel-Danmark, siger Jørgen Hammer Sørensen, formand for udvalget for teknik og miljø i Mariagerfjord Kommune.

En tur ad Fjordruten bringer cyklister tæt på Mariager Fjord. Arkivfoto: Hans Ravn

Den nye rute skulle gerne øge sikkerheden.

- Før så vi, at cyklisterne blev udfordret på de stejle spor og strækninger, som faldt sammen med vandreruter. Det duer ikke, når cyklisterne suser afsted og pladsen er trang, siger Jørgen Hammer Sørensen i en pressemeddelelse.

Forbedringen af Fjordruten er en del af kommunens fjordstrategi 'Fortællingernes Fjord', som skal gøre Mariager Fjord mere synlig, anvendelig og tilgængelig.

Som en slags indvielse af Fjordruten vil der være påskejagt på turen fra torsdag 6. april og indtil påskeæggene er fundet af nysgerrige og legende gæster.

Der gemmer sig store og små påskeæg udenfor og indenfor i gravkamrene ved Kongehøjen i Mariager og ved gravhøjen Lundshøj ved Kielstrup. Man kan også finde påskeæg ved nogle af rutemarkeringer på turen.