Da byens skole lukkede, gik en flok bedsteforældre i aktion

SKELUND:Da skolen lukkede i 2019, var det samtidig et farvel til byens legeplads. Kommunen pillede legeredskaberne ved skolen ned, og det hele stod gabende tomt.

Nu var Skelund virkelig bagud på point i forhold til at være attraktiv for børnefamilier. Og blandt den ældre generation i byen ærgrede man sig:

- Det var træls, at der ikke var nogen legeplads til børnebørnene, når de kom på besøg, siger Ella Kjær, Skelund, som har i alt fem børnebørn i alderen to til 12 år.

Sammen med andre bedsteforældre i byen besluttede Ella Kjær sig for at tage handsken op. De ville bygge en ny legeplads, og det skulle være i Elkæret, byens lille park.

Ella Kjær har grund til smil - en ny, sej legeplads er skudt op i landsbyen.

Ideen fejlede ikke noget, men at bygge en ny legeplads er ikke noget, man bare "jawer til". Det tog halvandet år at nå dertil, hvor de er i dag.

Ret hurtigt gik det nemlig op for de initiativrige bedsteforældre, at pengestærke fonde ikke kan spises af med "en sludder for en sladder".

Fondene vil se et årsregnskab, og ansøgningen skal desuden sidde lige i skabet. Kim Revsbæk, Hannes mand, er ferm til den slags og hjalp dem.

De skulle også omkring Mariagerfjord Kommune, for en legeplads kræver skam byggetilladelse. Legepladsfirmaet ventede i fire måneder, før der kom positivt svar, fortæller Ella Kjær.

Endelig skulle naboerne tages i ed. Projektet blev sendt i høring hos de omkringboende, og de blev imødekommet og formildet ved, at man fældede nogle store træer ud mod Mølbakvej.

- Det har overrasket mig, hvor lang tid det har taget, og hvor dyrt det er at bygge en legeplads. Sådan noget som faldsand og hulmåtter koster det blege, siger Ella Kjær.

Legeredskaber for 175.000 kroner Den nye legeplads i Elkæret i Skelund har kostet 175.000 kroner inklusive moms for legeredskaber og opsætning. Den er betalt med bidrag fra Norlys Vækstpulje, Spar Nord, Nordeafonden, tennisklubben samt erhvervsdrivende og borgere i Skelund. Skelund Landsbyforening gik forrest ved at bevilge 25.000 kroner af sin egen kapital. Landsbyforeningen har også bidraget med en del arbejdskraft, når der skulle flyttes jord og sand. VIS MERE

Men det har været alle anstrengelserne værd.

Fem bedsteforældre fra Skelund er stolte af den nye legeplads. Foto: Torben Hansen

I dag viser Ella Kjær, Niels Kjær, Hanne Revsbæk og Ketty Olesen stolt frem på legepladsen, som med tovbane, gyngestativ og forhindringsbane i gedigne materialer må være en af de flotteste og sejeste i miles omkreds.

- Det var perfekt, at legepladsen var færdig med faldsand 23. december - lige før juleaften, da alle børnebørnene kom hjem. Der var rigtig gang i den, fortæller Ella Kjær.

Legepladsen indvies 11. februar 2022 med fakler og afbrænding af "sankthansbål". Der ligger en stor bunke kvas og grene i Elkæret, fordi bålfesten blev corona-aflyst i 2021.

Ketty Olesen (th.) og Ella Kjær ved en mindesten, som blev rejst i 1930, da Elkæret blev taget i brug som park. Da Ketty Olesen legede i Elkæret som barn, var der ikke hegn rundt om branddammen, og børnene klatrede i træerne. - Jeg kan ikke forstå, at jeg har overlevet det! siger Ketty Olesen med glimt i øjet. Foto: Torben Hansen

Hanne Revsbæks barnebarn Theo på fire synes, forhindringsbanen er sjov, og tager den på tid. Selv ser Hanne frem til at gå ned i Elkæret med en kaffekurv og slappe af, når det bliver forår og sommer.

- Det kan være, vi kan lære nogle nye at kende, Ketty! siger Hanne Revsbæk som kommentar til en udbredt undren over, at nye tilflyttere til Skelund ikke automatisk søger ind i foreningslivet og bliver en del af det.

Måske vil de hellere ses med andre uformelt? Og måske kunne legepladsen blive sådan et mødested for tilflyttere og dem, der har boet i Skelund altid.

Den nye legeplads i Elkæret i Skelund er en af de sejeste i miles omkreds. Den har forhindringsbane, tovbane og gyngestativ. Bålhytten er af ældre dato. Som det ses, er branddammen indhegnet af sikkerhedsmæssige årsager, så forældre trygt kan sende deres børn hen og lege. Foto: Torben Hansen

En cykelklub fra Hadsund plejer at lægge vejen forbi Skelund tirsdag formiddag og købe en forfriskning hos Conni i Nærkøb. De skal være velkomne i Elkæret, inviterer bedsteforældrene.

Der er tre dagplejemødre i Skelund, som helt sikkert også vil bruge legepladsen, og hver eneste weekend kommer en bil udefra med en familie, som skal prøve den, har Ella Kjær bemærket.

Bedsteforældre i Skelund har skabt den legeplads, børnebørnene savnede. Fra venstre Peter Muhl, Ketty Olesen, Niels Kjær, Hanne Revsbæk og på tovbanen Ella Kjær. Byens gamle legeplads lå ved skolen, som nu er lukket, i den anden ende af byen. Foto: Torben Hansen

Børn i Elkæret igen

Ketty Olesen er født og opvokset i Skelund og var barn i 1950'erne. Indtil Ketty var syv år, blev hun formanet om kun at lege i Elkæret.

Det var for farligt for en lille pige at gå ned i Skelund by på grund af al den trafik, der var af lastbiler og hestevogne.

Ketty Olesen har oplevet Skelunds storhedstid. Byen havde to skoler, station på Hadsund-Aalborg Banen og et livligt handelsliv.

I dag er begge skoler lukket, både den bette og den store, stationen er en saga blot, og af handelsliv er der kun nærkøb og genbrugsbutik.

Den tid kommer aldrig igen. Ketty Olesen håber dog, at legepladsen kan være med til at skaffe flere unge til byen. For Skelund har meget at byde på, selv om den ikke har skole.

Og så glæder den 71-årige kvinde sig over, at nye generationer leger på den samme plet, hvorfra hendes verden gik:

- Mine fire børnebørn bruger legepladsen, når de kommer og er hos faren. Der er unger i Elkæret igen! smiler hun.