Damborg: Vi bliver matte

FODBOLD: Hobro IK lignede i en time en sejrherre i søndagens kamp imod Brøndby, men da gæsterne først fik udlignet, kom Hobro aldrig tilbage i kampen.

Til allersidst kunne Kamil Wilczek sætte sejrsmålet ind for gæsterne, der blev fejret af en talstærk fanskare bag netop det mål, hvor sejrsmålet blev sat ind.

- Vi mangler lidt et modtræk, efter de får udlignet. Det er som om, vi bliver lidt matte og trætte, og det er helt klart noget, vi skal have kigget nærmere på, siger midtbanespilleren Jonas Brix-Damborg, der krigede stærkt på midten af banen.

- Jeg synes egentlig stadig, at det var en sjov kamp at spille og rigtig længe synes jeg, at vi spillede dem helt rigtigt. Vi vidste, at de kom med deres pres, og det fik vi spillet godt omkring, siger han.

Hobro ligger nu nummer fire i Superligaen, da de må se Brøndby hoppe forbi.

- Jeg synes stadig, at vi skal kigge opad og frem mod næste kamp. Jeg havde sagt på forhånd, at september ville blive noget af en test med det program, vi havde. Nu har vi så tabt to kampe i træk for første gang, og så skal vi ligesom vise, at vi kan komme videre efter det og vise vores spil igen, siger han.