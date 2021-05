Dannebrog pænest i en flagstang - nej til DF'er

Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti vandt ikke gehør i Mariagerfjord Byråd for sin ide om, at det danske nationalsymbol dannebrog skal have en fast plads i byrådssalen.

Til gengæld besnærede Venstremanden Henrik Sloth alle i salen med sit ændringsforslag om, at dannebrog hejses uden for rådhuset, når byrådet holder møde.

Det skal være en fast tradition fremover.

Ramt den lige bagi

- Dannebrog er klart pænest i en flagstang. Du har ramt den lige bagi Henrik! lød det anerkendende fra Leif Skaarup (S).

Også Peder Larsen fra SF kippede med flaget for Henrik Sloths idé, der var som talt ud af SF'erens mund:

- Det var dog helt utroligt! Jeg mener også, at Dannebrog hænger bedst i en flagstang. Vi flager ved Folketingsvalg og kommunalvalg.

- Det er en god ide, at vi sender Dannebrog til vejrs, når vi har byrådsmøde. Og det vil jeg gerne støtte, sagde Peder Larsen.

Loge-agtigt

Jørgen Pontoppidan (V) sætter stor pris på Dannebrog. Men for ham er der noget "loge-agtigt" ved en "støvet fane".

Et dannebrog, der hænger på væggen, er han heller ikke vild med. Det giver Jørgen Pontoppidan associationer til hans oldeforældres bryllup.

Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) bryder sig ikke om, at dannebrog skal hænge i byrådssalen: Man får mindre respekt for flaget, når det bliver noget "dagligt", sagde Erik Kirkegaard Mikkelsen.

De gør det i Frankrig...

Jens-Henrik Kirk (K) argumenterede med, at man i Frankrig, Israel og USA ser nationalflaget over alt. Ved EM-slutrunden vil Danmark også komme til at flyde over med flag.

Pontoppidan indvendte, at det ikke er en del af dansk kultur at have flaget til at hænge over alt, og han har aldrig savnet det i byrådet.

- Jeg tror ikke der er én, der har savnet det, sagde han.

Borgmester Mogens Jespersen (V) sagde, at han forbeholder sig ret til at stille et lille dannebrogsflag på sit bord, hvis der er en festlig anledning.

Kun Jens-Henrik Kirk støttede Pia Adelsteens ide. Han vil gerne flage både inde og ude. Alle andre var imod eller undlod at stemme.

Genopstiller ikke

Pia Adelsteen gjorde noget ud af at understrege, at hendes forslag ikke er populistisk, underforstået at det ikke har til hensigt at øge hendes vælgertække.

For at bevise sin påstand smed Pia Adelsteen afslutningsvis den nyhed, at hun ikke genopstiller til kommunalvalget i efteråret.