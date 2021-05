Det forsømte forår mødes i Hjørring

FODBOLD:Det kører ikke optimalt for hverken Vendsyssel eller Hobro. De to tidligere superligaklubber er langt fra fordoms styrke, og søndag skal de ud i et opgør, der meget passende kan få titlen: Det forsømte forår.

Det er nemlig kun blevet til sølle én sejr, når man regner de to holds indsatser sammen for 2021. Den sejr fik Vendsyssel via et målmandsdrop i en kamp mod Hvidovre. Det hører dog med til historien om det magre nordjyske pointudbytte, at særligt Hobro har vist tegn på bedre spil i de seneste kampe.

Vendsyssel ser for sin del også ud til langt om længe at have sat en bom op for den motorvej, der oftest førte til alt for mange mål bag skiftende keepere. Spørgsmålet er, hvem der i søndagens kamp kan få brudt det spille- og pointmæssige dødvande, som begge klubber befinder sig i.

- Jeg forventer, at det bliver en intens kamp med masser af dueller, og så tror jeg, at det første mål bliver afgørende, for jeg tror ikke, der kommer til at blive scoret mange mål, siger Peter Friis Jensen.

Vendsyssel-keeperen er kommet tilbage på mål, og med ham mellem stængerne er det gået bedre og bedre defensivt i de seneste kampe.

- En af mine forcer er, at jeg kan være med til at organisere forsvaret, så vi står korrekt hele tiden. Det er noget, som jeg har været inde og bidrage med, og så synes jeg, at vi har fået et godt samarbejde op at køre, hvor alle knokler hårdt for det, og det er den eneste vej frem for os. Der kommer ikke nogen og giver os sejrene. Dem må vi ud at vinde, siger Peter Friis Jensen.

Hos Hobro tror træner Michael Kryger også, at det første mål kan gå hen og få en afgørende betydning.

- Når man ser på de her to holds præstationer i de tidligere kampe, så er det nærliggende at tro, at det bliver noget i den stil. Jeg tror på, at vi kan komme til at spille mere frigjort, hvis vi får det første mål, så det vil have enorm betydning for os, siger Michael Kryger.

Hobro har endnu ikke sunget sejrssang efter en turneringskamp i 2021, men fornemmelsen er, at det meget vel kan blive efter søndagens kamp, at den skal genopfriskes.

- Vores seneste kamp mod Hvidovre var nok den bedste, vi har spillet i år, så det giver tro på, at vi snart får den sejr, som vi går og længes efter, siger Michael Kryger, der også peger mod statistikken fra de seneste Hobro-kampe for at finde mere optimisme.

- I forhold til expected goals har vi vundet de foregående kampe, men vi skal naturligvis score på vores chancer, for at det nytter noget. Jeg ser dog et positivt tegn i, at vi har fået skabt chancerne, siger Hobro-træneren.

Med en sejr vil Hobro være otte point over stregen, og det betyder, at nedrykningsspøgelset ikke kan spolere nattesøvnen i den kommende uge.

- Jeg vil da helt sikkert sove mere trygt, hvis vi vinder. Omvendt ved vi også, at vi er fedtet ind i nedrykningskampen, hvis vi ikke vinder, siger Kryger.

Netop nedrykningskampen er en, som Vendsyssel kun kender alt for godt. På trods af manglende løn er der glæde over, at man i den forgangne uge har befundet over nedrykningsstregen.

- Personligt lægger jeg ret stor vægt på at være over stregen i vores situation. Det betyder noget mentalt, siger Peter Friis Jensen.

Der er kampstart klokken 15.00 i Hjørring, hvor man kan byde tilskuere velkommen tilbage.