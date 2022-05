De havde 586 underskrifter med til borgmesteren

Den hårde kerne i borgergruppen "Bynær biogas i Hobro - nej tak" havde en stor stak underskrifter med, da de onsdag aften troppede op foran rådhuset i Hadsund.

Borgmester Mogens Jespersen (V) kom ud på trappen, bød gruppen velkommen og lovede, at deres protest vil blive taget seriøst og indgå i de politiske overvejelser.

- Det handler ikke om en debat for eller imod biogas. Det er alene den bynære placering, vi protesterer imod, sagde en af borgergruppens medlemmer, Lars Bøgh Pedersen.

- Det er det samme, hver eneste gang vi snakker solceller og vindmøller - det er placeringen, konstaterede Mogens Jespersen.

I alt 586 borgere har skrevet under på, at de er imod "en uigennemtænkt opførelse af et af landets største biogasanlæg umiddelbart nord for Hobro".

En borgergruppe mod nyt biogasanlæg ved Hobro afleverer hundredevis af underskrifter til byrådet, kort før de holder møde Hadsund 25. maj 2022 Foto: Bente Poder

Borgergruppen har dels gået fra dør til dør og samlet underskrifter op til jul 2021, dels haft en underskriftindsamling på nettet.

Hovedparten af dem, som har sat deres signatur, er fra Hobro og Valsgaard. Men der er også enkelte, som bor andre steder i landet, der har fået nys om biogas-projektet i Hobro og har meldt sig under modstandernes faner.

- Et par skriver, at de har kigget på byggegrund i området, men fravalgt det på grund af biogassen. Det er ikke nogen, vi har været i kontakt med, understregede Anna Maria Dahlgaard.

Anekdotisk fortalte Mogens Jespersen, at han er den i byrådet, som bor tættest på det store renseanlæg på Islandsvej i Hadsund. Islandsvej blev valgt, efter at syv forskellige placeringer havde været i spil.

Inden anlægget skulle opføres, frygtede nogen, at de store, åbne tanke "ikke ville være til at holde ud at være i nærheden af", fortalte Mogens Jespersen. I dag er han ikke spor generet af renseanlægget.

Borgergruppen slog fast, at det er den tunge trafik af lastbiler til og fra et kommende biogasanlæg, som især bekymrer dem. De ønsker ikke yderligere trafikalt kaos i og omkring Hobro.

- Det handler meget om at få den almindelige byrådspolitiker til at forholde sig til sagen. Vi vil gerne høres og gøre opmærksom på, at et biogasanlæg har en række konsekvenser for lokalområdet.

- Hvis byrådet gerne vil tiltrække en masse ressourcestærke folk, er placeringen ikke den mest ideelle, sagde Anna Maria Dahlgaard til Nordjyske, inden hun overrakte underskrifterne til borgmesteren.

Borgergruppen har skrevet direkte til hver enkelt byrådsmedlem og forklaret, hvorfor de er så meget imod at blive naboer til et af Danmarks største biogasanlæg.

- Det er vigtigt, at byrådsmedlemmerne bliver delagtiggjort i, hvad folk tænker i andre dele af kommunen. De får jo ikke kun stemmer fra folk, hvor de selv bor, påpeger Lars Bøgh Pedersen.