De står fast: Her skal nyt stort biogasanlæg ligge

Der rokkes ikke ved, at et nyt stort biogasanlæg skal placeres bynært nord for Hobro, nu hvor teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune sætter gang i en offentlig høringsproces.

En borgergruppe ved navn "Bynær Biogas i Hobro - nej tak" frygter for massiv trafikpåvirkning i et attraktivt bosætningsområde og har opfordret politikerne til grundigt at overveje, om placeringen er korrekt.

- Placeringen kan vi ikke røre ved. Området er udlagt i kommuneplanen til biogas. Hvis det skal laves om, skal det være, fordi byrådet senere siger nej.

- Men det er slet ikke en diskussion, vi har lige nu, fastslår Jørgen Hammer Sørensen (DF), formand for teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune.

81 lastbiler og traktorer i døgnet

Borgergruppen er især bekymret for trafikken. I gennemsnit vil der køre 81 transporter i døgnet til og fra anlægget, som skal håndtere 700.000 tons biomasse årligt.

I perioder med spidsbelastning vil transporten stige til op mod 235 traktorer og lastbiler, viser miljørapporten, som nu er i offentlig høring i otte uger.

Her kan et nyt stort biogasanlæg bygges. Grafik: Jette Klokkerholm

- A10 fra Hadsundvej ud til anlægget (cirka halvanden kilometer vej) vil få en øget trafikbelastning på tre procent.

- Den tunge trafik vil blive forøget med 30 procent på strækningen. I dag kører der ikke voldsomt mange biler, konstaterer Jørgen Hammer Sørensen.

Han ønsker ikke at udtale sig om, hvorvidt sådan en forøgelse af trafikken er tålelig eller ej, set med hans øjne.

- Jeg vurderer ikke noget. Nu sætter vi gang i en høringsproces, hvor lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport er ude i offentlig høring.

- Vi tager en dialog, både med dem som er modstandere og dem, som er tilhængere, fastslår Jørgen Hammer Sørensen.

Brev til 29 byrådsmedlemmer

Borgergruppen "Bynær Biogas i Hobro - nej tak" har skrevet direkte til alle 29 politikere i byrådet og spurgt, om de ønsker at tiltrække og fastholde ressourcestærke borgere til Hobro, Hørby og Valsgaard?

Skal Hobro fortsat vokse mod nord?

Anna Maria Dahlgaard, Charlotte Larsen, Lars Lassen og Lars Bøgh Pedersen er naboer til et kommende biogasanlæg ved Hobro - og de er kritiske. Arkivfoto: Bente Poder

- Miljøkonsekvensrapporten viser, at biogasanlægget ikke påvirker byområderne, så man kan sige, det er en skandale. Der vil være lugtgener. Men de er under grænseværdierne, også for de nærmeste naboer, understreger Jørgen Hammer Sørensen.

Han lover, at de nærmeste naboer og følgegruppen vil få en invitation til at besøge et eksisterende biogasanlæg, så man kan få syn for sagn.

Sådan et besøg kan sikkert berolige borgerne, håber Jørgen Hammer Sørensen. Der skal også holdes et offentligt borgermøde 20. september 2022 om det nye biogasanlæg, som bliver et af Danmarks største.

25. maj afleverede borgergruppen en underskriftsindsamling med i alt 586 underskrifter til borgmester Mogens Jespersen (V).

De protesterede mod "en uigennemtænkt opførelse af ét af landets største biogasanlæg umiddelbart nord for Hobro".