De vil lukke populær børnehave, men har ikke engang besøgt den

Udvalget for børn og familie i Mariagerfjord Kommune har ikke været på besøg i bondegårdsbørnehaven Regnbuen, som de har planer om at lukke. Udvalgsformand Svend Madsen (yderst til venstre) var på besøg i sidste byrådsperiode, Karen Østergaard (yderst til højre) arbejdede der som pædagog for seks år siden. Jens-Henrik Kirk og Thomas Høj (i midten) har et besøg til gode. Collage: Jette Klokkerholm