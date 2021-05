Denne havn skal være studiemekka for 950 unge

En lille nordjysk havn kan komme til at summe af ungdomsliv, hvis 950 elever rykker ind på kajkanten. En vision om at bygge campus til 225 millioner kroner i et autentisk havnemiljø i bunden af Mariager Fjord er på vej til de lokalpolitikere, der bestemmer.

Det er Mariagerfjord Kommune, som sammen med partnere inden for ungdomsuddannelserne har udtænkt ideen om et nyt, ambitiøst "Campus Bro1" på Hobro Havn. Tanken er, at der i Hobro kan skabes et attraktivt ungdomsmiljø uden for landets store uddannelses-metropoler.

Ideen har været undervejs siden efteråret 2020, hvor Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG), Erhvervsakademi Dania og Mariagerfjord Kommune flere gange har stukket hovederne sammen. SOSU Nord og Region Nordjylland er med på sidelinjen.

25 millioner fra byrådet

Mariagerfjords måske kommende nye uddannelses-mekka er på dagsordenen, når økonomiudvalget med borgmester Mogens Jespersen (V) i spidsen mødes i næste uge. Direktionen anbefaler, at byrådet giver et anlægstilskud på op til 25 millioner kroner til projektet.

Det skal være for Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG), der har afdelinger i Hobro og Aars; Erhvervsakademi Dania, SOSU Nord og 10. klassecentret i Mariagerfjord. Stx og hf på Amerikavej i Hobro er ikke en del af projektet pt.

Gammelt rådhus

Cubo Arkitekter i Aarhus har sammen med byudviklingsfirmaet Grandville og Bisgaard Ejsing slået stregerne til det påtænkte campus, som tænkes placeret i og ved administrationsbygningen på Nordre Kajgade. I alt 15.000 kvm.

Projektet inddrager blandt et areal ved Horsøvej, hvor der tidligere var markedshal, samt et grønt område ved Havnevej i Hobro. I dag bor ungdomsuddannelserne uden for byens centrum i Hobro. HEG Himmerland har afdelinger i både Hobro og Aars.

Et såkaldt rambla-forløb - med det centrale strøg i den spanske by Barcelona som forbillede - vil få karakter af at være en ny rekreativ forbindelse og passage igennem Hobro, som både studerende og byens øvrige brugere kan benytte.

Mister hoveder og hænder

Mange landkommuner som Mariagerfjord Kommune oplever udfordringer med at fastholde de unge, og mister derfor hoveder og hænder, der er uundværlige for den fremtidige udvikling. Håbet er, at de unge - med det rette uddannelsesudbud - kan fastholdes i lokalområdet.

Projektet udspringer af en overbevisning om, at et fælles campus i Hobro midtby vil være en styrke for byen og for de unges studiemiljø. De vil kunne dyrke vandsport på fjorden, spille rollespil og gå til træning i nærheden af deres skole.

At samle 10. klassecenter og ungecenter, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, erhvervsakademiuddannelser og voksenuddannelser i et fysisk miljø tæt ved havnen, Kulturkajen og busterminalen i Hobro er i sig selv en bæredygtig disponering, fremhæves det i skitseforslaget.