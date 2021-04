Denne nordjyske kommune har landets næsthøjeste incidenstal – borgmester kommer med appel

MARIAGERFJORD:Mange steder i landet dufter det af optimisme, fordi samfundet åbner mere og mere op. Men i Mariagerfjord er der mørke skyer over himlen på grund af de seneste dages coronatal.

Det er især incidenstallet på 191,7, hvor kommunen ligger i den forkerte ende af skalaen. Faktisk er det kun Høje-Taastrup Kommune, hvor incidenstallet er højere på landsplan.

Det har fået Mariagerfjord Kommunes borgmester, Mogens Jespersen (V), til at appellere til sine borgere.

- Kære alle sammen. Lige nu spreder cornavirussen sig med en bekymrende hast i vores kommune, siger han i en video på Facebook og fortsætter:

- Derfor er det særdeles vigtigt, at vi alle sammen gør en indsats for at holde smitten nede. Vi må for alt i verden ikke ende i en situation igen, hvor vi igen skal til at lukke ned i kommunen.

Tidligere har flere nordjyske kommuner været lukket ned, men borgmesteren lægger vægt på, at Mariagerfjord Kommune før har stået sammen, og det ønsker Mogens Jespersen, at borgerne gør igen.

Derfor har han en opfordring:

- Så min opfordring til dig er, at du holder en fornuftig social afstand, spritter af og bruger mundbind og lader dig teste regelmæssigt. Foråret og vaccinerne er godt på vej, men vi kan altså ikke slappe af endnu. Alles indsats har en afgørende betydning for, at vi kan gå foråret i møde med et åbent samfund, fortæller Mogens Jespersen.

Borgmesteren siger i videoen, at det høje incidenstal kan hænge sammen med, at samfundet gradvist bliver åbnet, og derfor kommer folk hinanden mere og mere ved.

Se hele videoen herunder: