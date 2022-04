Denne stol gør det nemmere for Xenia at hjælpe demente

At gå til tandlægen er en velkendt oplevelse for de fleste.

Når du træder ind i en tandlægeklinik og ser en tandlægestol, ved du allerede, hvad du skal foretage dig. Du sætter dig til rette, stolen justeres, og inden længe bliver du bedt om at gabe godt op.

Denne oplevelse har man forsøgt at skabe på demenscenteret Skovgården i Hadsund. Her har man nemlig fået indrettet et rum som tandlægepraksis, og en aflagt tandlægestol er blevet stillet op. Det skal både gøre oplevelsen mere behagelig for patient og tandlæge og sørge for et grundigere tandtjek.

Et helt rum er blevet indrette som tandlægepraksis på Skovgården.

Bedre for både borger og tandlæge

Når tandlægen Xenia Stengaard Bech Nielsen udfører tandtjek på ældre borgere, foregår det normalt hjemme hos borgeren selv. Her har hun ikke en stol, som kan justeres. Derfor må hun arbejde, mens borgeren sidder i en almindelig stol eller ligger ned. Det giver et begrænset udsyn, og hun er derfor tilfreds med den nye stol.

- Det er jo noget andet på den gode måde. Det er følelsen af, at de lidt mere ved, hvad skal ske, og så er det jo lettere for mig at se, fortæller hun.

Tandlægen har allerede oplevet, hvordan det forbedrede udsyn kan give resultater.

- Min første patient jeg havde, der var et hul, som jeg ikke normalt ville have opdaget i stolen hjemme hos dem selv, fortæller Xenia Stengaard Bech Nielsen.

Tandlægestolen gør det også mere behageligt for tandlægen at udføre et tjek. Når hun tager på hjemmebesøg, er hun vant til at indtage alverdens positioner for at tilgå patientens mund.

- Jeg kan holde til en dag, hvor jeg er ude, men jeg kan ikke tage tre dage i streg, så får jeg ondt i min ryg og min skuldre, fortæller hun.

Når patienten sidder i tandlægestolen kan hun justere den, så hun får det bedste udsyn, mens hun samtidig kan sidde ved siden af.

- Jeg plejer at joke med, at det er min form for yoga, fortæller Xenia Stengaard Bech Nielsen om, hvor hun normalt må krumme ryg og kravle for at undersøge patienter uden stolen.

Problemer med at få borgere i omsorgstandpleje

Xenia Stengaard Bech Nielsen kommer til demenscenteret og leverer omsorgstandpleje. Det er den tandpleje, som borgere modtager, hvis deres helbred forhindrer dem i at modtage almindelig tandpleje.

Kirstine Juhl Thuesen er overtandlæge i Mariagerfjord Kommune. Hun fortæller, at man generelt har svært ved at få borgere i omsorgstandpleje.

- Lige nu har vi 80 borgere tilknyttet omsorgstandplejen i Mariagerfjord, og vi skal have flere, hvis vi skal følge de vejledninger, der kommer fra regeringen, fortæller hun.

Når borgere kommer i omsorgstandpleje, foregår det der, hvor borgeren befinder sig. Tandlægestolen giver nogle andre muligheder, uden at borgeren skal komme ind på en tandlægeklinik.

- Så rent arbejdsmæssigt kan man sige, er der medarbejdere, der vil sige, at det er fantastisk meget bedre for arbejdsmiljøet, hvis man havde en rigtig tandlægestol, fordi nu kan Xenia køre patienten op, hun kan sætte den ligesom hun gerne vil, og hun kan sætte nakkestøtten rigtigt. Havde vi stået i den samme situation nede på stuen, så havde de jo ligget ned, og så havde hun nok stået med krummet ryg, fortæller hun.

Overtandlægen håber, at indsatsen på Skovgården kan være med til at sørge for, at flere borgere kommer med i ordningen med omsorgstandpleje.

- Det er ikke det, der står allerøverst på prioriteringslisten for borgere, der kommer ind på et hjem, eller dem, der er i hjemmeplejen, og det er jo klart. Hvis ikke man har ondt, så går det jo godt, og der går et pænt stykke tid, før du subjektivt finder ud af, hvilken katastrofe, der kan være sket, fortæller hun.

Xenia Stengaard Bech Nielsen håber, at man vil få tandlægestole flere steder.

Centerleder fik idéen

Det var centerleder på Skovgården, Dorthe Lynge, der fandt på, at man skulle sætte en tandlægestol op. Og det er ikke kun, når tandlægerne kommer forbi, at den nye stol kan gøre gavn.

- Og så er der bare det, at dem der bor her, de har en demenssygdom, og så ved vi, at der er noget genkendeligt ved at komme i en tandlægestol. Vi har udfordringer med at få lov til at børste deres tænder. Det er svært for os at komme til, fordi de ikke vil lukke munden op, fortæller Dorthe Lynge og fortsætter:

- Når man sidder i en tandlægestol, det vil man altid kunne huske, det kan beboerne også. Så bare det der med få en ordentlig mundhygiejne, det bliver det, vi kan bruge det til. At få børstet deres tænder, mens de ligger i stolen.

Xenia Stengaard Bech Nielsen understreger, at det er vigtigt, at ældre borgere får tjekket op på deres tænder. Skader og infektioner kan nemlig gå ud over andet end tænder.

- Infektion i tænder og kæbehulen, det begrænser sig ikke kun til kæbehulen. Det går i blodbanen og kan sætte sig som hjertebetændelse. Der er øget risiko for lungebetændelse, der er en helt masse øget risiko for følgesygdomme, afslutter hun.