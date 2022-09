Dennis er utilfreds med cykelsti: - Et spørgsmål om tid, før der sker en ulykke

OUE:Der har i flere år været et stort ønske fra lokalbefolkningen om at få etableret en cykelsti mellem Valsgård og Oue.

Strækningen er særdeles trafikeret, og med meget tung trafik er det ikke ideelt for cyklister at færdes på vejen. Men da byrådet tidligere på året godkendte konkrete planer om cykelstien langs Ouevej, faldt det ikke i god jord hos alle lodsejere.

Dennis Bach Nielsen og hans kone, Christina Bach Stensbøl, ejer en ejendom, der, som den eneste på strækningen, ligger helt ud til vejen.

Det betyder, at der ikke er meget plads at give af, når cykelstien skal føres forbi. Faktisk vil den komme til gå så tæt på huset, at et åbent vindue udgør en sikkerhedsrisiko for brugere af cykelstien, mener Dennis Bach Nielsen, der ikke selv bor i ejendommen, men lejer den ud.

Dennis Bach Nielsen viser, hvor tæt cykelstien kommer til at være på ejendommen. Foto: Claus Søndberg

Uenighed om erstatning

Der, hvor cykelstien kommer tættest på, vil der blot være 50 centimeter fra husmuren ud til den. Foruden sikkerheden vil det resultere i, at sne og salt bliver slynget op på huset til vinter, fortæller Dennis Bach Nielsen.

- Så kan man jo heller ikke have vinduet åbent, hvis der er risiko for, at der kommer noget ind.

I kommunens bilag kan man læse, at cykelstien vil medføre “en vis forringelse af ejendommen”, og Dennis Bach Nielsen og Christina Bach Stensbøl vil i den forbindelse få en ulempeerstatning. Men parret føler sig latterliggjort, da de, ifølge Dennis Bach Nielsen, kun er blevet tilbudt mellem 1000 og 2000 kroner.

Et beløb, som de slet ikke mener, er proportionelt med den værdiforringelse og de gener, som cykelstien forårsager.

Dennis Bach Nielsen mener, at kommunen sætter penge over sikkerhed, og derved ikke er sit ansvar bevidst. - Det er bare et spørgsmål om tid, før der sker en ulykke, siger han. Foto: Claus Søndberg

Formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune, Jørgen Hammer, stiller sig dog uforstående overfor, hvor Dennis Bach Nielsen har tallet fra, da han ikke mener, at der er blevet fastlagt et beløb endnu.

- Vi har ikke kunnet indgå en aftale om noget, da husejeren har været afvisende overfor et samarbejde med os fra start, lyder det fra udvalgsformanden.

Han mener desuden, at det meget vel kan komme på tale, at der vil blive pålagt en klausul om, at vinduet ikke må åbnes ud over cykelstien. På den måde undgår man, at en cyklist eller knallertrist kører ind i det.

- Men det kan ikke være rigtigt, at man skal begrænses i eget hus på den måde, siger Christina Bach Stensbøl.

Hun bliver bakket op af sin mand, der mener, at deres lejer i så fald vil flytte, og at en klausul vil hæmme mulighederne for, at udleje huset i fremtiden. Samtidig understreger han dog, at det, der bekymrer ham mest, er trafiksikkerheden.

Lastbiler og traktorer må ofte trække over i modsatte vejbane, for ikke at komme for tæt på ejendommen - og dermed også den kommende cykelsti. Foto: Claus Søndberg

Ouevej er ret smal, og når to lastbiler skal passere hinanden ved huset, presses de nemt ud i rabatten. Derfor føler Dennis Bach Nielsen sig ikke helt tryg ved, at der vil blive opstillet pullerter mellem vejen og cykelstien, da de kan tvinge lastbiler og landbrugskøretøjer længere over i modsatte side, med risiko for at vælte i grøften.

- Det er uforsvarligt. Det er jo et spørgsmål om tid, før der sker en ulykke, siger han.

Advokat er på sagen

Dennis Bach Nielsen ønsker, at man i stedet flytter vejen nogle meter eller udvider til den anden side, så cykelstien ikke bliver placeret klos op ad ejendommen. Han mener, at det er en realistisk løsning, da der alligevel skal laves cykelsti på begge sider af vejen. Men hans forslag er blevet afvist af kommunen, som fastholder, at det er den bedste løsning, at køre cykelstien ind langs huset.

- At rykke vejen vil koste rigtig, rigtig meget, og det står ikke mål med de gener, cykelstien giver, siger Jørgen Hammer, og fortæller, at cykelstien blev vedtaget af et enstemmigt byråd. Samtidig har alle andre lodsejere på strækningen indgået aftaler med kommunen.

Ydermere oplyser han, at politiet har godkendt, at det kan lade sig gøre, og at Dennis Bach Nielsen er blevet gjort bekendt med klagemuligheder. Og dem vil Dennis Bach Nielsen benytte sig af.

- Vi har en advokat på sagen, siger Dennis Bach Nielsen, som gør det klart, at det sidste ord langt fra er blevet sagt fra hans side.