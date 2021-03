Der findes en oase af omsorg i Hobro - men den mangler en vigtig brik

HOBRO:I Hobros nordlige bydel gemmer sig en lille oase af omsorg, men den mangler en vigtig brik.

I hvert fald, hvis du spørger de konservative i fjordkommunen.

Efter at Mariagerfjord Kommune har samlet sin indsats for demente på Skovgården i Hadsund, står Hobro nemlig uden et specialiseret tilbud til disse plejekrævende medborgere.

Byrådsmedlem Jens-Henrik Kirk (K) kickstarter efterårets kommunalvalgkamp med en idé om, at Kirketerp-udstykningen i Hobro bliver hjemsted for et nyt privat demensplejehjem - side om side med det to år gamle Hobro Friplejehjem. Det vil falde på et tørt sted:

- I dag skal nogle af de virkeligt sårbare borgere til den anden ende af kommunen for at få den rigtige pleje og omsorg, siger han.

Tæt inde på livet

- Jeg kan se, at flere og flere bliver demente, og jeg har også haft det tæt inde på livet.

- Når man skal besøge sine pårørende og har en travl hverdag, spiller afstanden en stor rolle, siger Jens-Henrik Kirk om sit initiativ.

Det bifaldes af Hobro Friplejehjems leder, Susanne Gerberg Nielsen, og ejendomsudvikler Charles Kastbjerg, Hobro - og ikke mindst bestyrelsen i konservative i Mariagerfjord, der ifølge Jens-Henrik Kirk er fyr og flamme.

Succes

- Jeg har på afstand fulgt friplejehjemmets succes. Jeg har set den omsorgsoase, det er blevet og mærket stemningen, når man træder ind ad døren. Det kan noget særligt!

- Det vil være nemt for de pårørende at komme til Kirketerp, uanset om de har en mor eller far på det ene eller andet plejehjem.

- Man vil også have mulighed for at bosætte sig i en ældrebolig tæt på og fortsat være en vigtig rolle i de ældres liv, fremhæver han.

Frisk som forårsdag

Ideen er frisk som forårsdag med frostgrader i luften og har end ikke været drøftet i Hobro Friplejehjems bestyrelse. Behovet for flere pladser er dog til stede, lader forstander Susanne Gerberg Madsen forstå.

Faktisk stod man over for snart at skulle drøfte kapaciteten. Hjemmet har 24 lejligheder, der er fyldt med 27 beboere, og der er venteliste. Så Susanne Gerberg er absolut åben over for ideen, såfremt Mariagerfjord Kommune også er det.

- Hvis man skal lave et tilbud a la Skovgården, og det skal være i friplejehjemmets regi, kræver det en højere normering og en større økonomi, end vi har i dag.

- Det forudsætter et stort samarbejde med kommunen og visitationen, understreger Susanne Gerberg.

I hendes verden er Hobro Friplejehjem ikke en konkurrent til det offentlige tilbud, men derimod et supplement.

Hobro Friplejehjem skal have et særligt demensplejehjem som nabo, forstiller byrådsmedlem Jens-Henrik Kirk sig. Foto: Torben Hansen

En hektar til demensplejehjem

Manden bag Kirketerp, den lokale ejendomsudvikler Charles Kastberg, har et areal på 10.000 kvm, som vil være egnet til projektet.

- Det er en rigtig god sag, som jeg gerne vil støtte op om. I dag skal folk køre til Hadsund for at se deres pårørende, og det er ikke værdigt, synes Charles Kastberg.

Jens-Henrik Kirk kaster via NORDJYSKE sin vision op i luften og håber, den vinder gehør blandt erhvervsfolk, politikere og borgere i lokalområdet.

- Jeg er spændt på at få reaktioner, siger han.

I spidsen

Jens-Henrik Kirk forestiller sig, at et nyt demensplejehjem opføres efter samme opskrift og lovgivning som Hobro Friplejehjem, dvs. som en selvejende institution med bestyrelse.

Hvis der er behov for det, er Jens-Henrik Kirk klar til at stille sig i spidsen for en bestyrelse.

- Jeg er jo rundet af de frie skoler, siger Jens Henrik Kirk, der har en fortid som forstander på Mariager Høj- og Efterskole frem til 2018.

- Er det kommunalvalgkampen, du har skudt i gang?

- Jeg synes, det er en naturlig del af det at være politiker.

- Jeg vil gerne fortælle, at Konservative arbejder for det frie valg, og at det offentlige ikke har eneret på velfærdsydelser.

- Ideen om et demens- plejehjem er en af de ting, som Konservative vil gøre sig bemærket med i valgkampen, bebuder Jens-Henrik Kirk.