Derfor har de kørt med store maskiner i fredet skov

HOBRO:Den smukke, lysåbne del af Hobro Østerskov med de gamle egetræer, hvor folk går tur og lufter hunde, har i de seneste uger haft invasion af entreprenørmaskiner.

Skovbunden er mudret til, og der er hjulspor langs hegnet ind til den gamle Restaurant Skoven, som er privatbolig.

Det er Mariagerfjord Vand, der har sat entreprenøren i sving i den del af Hobro Østerskov, der ligger tættest på byen.

Søren Erikstrup, direktør i Mariagerfjord Vand, fortæller, at man har udskiftet et kloakrør fra 1950’erne, som lå gravet ned under skovbunden, fra Blaakildevej til Mariagervej.

Der er blevet lavet et bredt hjulspor i skoven langs det gamle Restaurant Skoven. Det Nordjyske Mediehus

- Kloakrøret var brudt sammen, fordi det var for lille. Vi havde det første uheld for to år siden, hvor der kom urenset spildevand ud på jorden. Vi lavede en nødtørftig reparation.

- Den var gal igen i sommeren 2021. Nu har vi udskiftet kloakrøret, så det ikke sker igen, og har i samme ombæring lavet separatkloakering, fortæller Søren Erikstrup.

Låge ved indgangen til den del af Hobro Østerskoven, hvor entreprenøren har gravet i skovbunden. Foto: Bente Lembo

Skoven er fredskov, og Mariagerfjord Vand har derfor været omkring Fussingø Statsskovdistrikt for at få de nødvendige tilladelser.

Heldigvis har det ikke været nødvendigt at fælde nogen af de store træer, fortæller Søren Erikstrup. En del af bundbevoksningen er dog bukket under for maskinerne.

Vandet skal løbe af skovbunden, før området kan planeres og gøres pænt igen. I det aktuelle våde vejr kan det ikke nytte noget.

Det bliver først til april eller maj, at det arbejde går i gang, forventer Søren Erikstrup. Skoven skal genopbygge sig selv, men det bliver nok ikke i foråret 2023, du kan plukke anemoner her.

Sønder Ringvej og Jyllandsvej på vej

Kloakrøret fra Blaakildevej til Mariagervej er en del af hovedstrengen for spildevand i sydbyen i Hobro. I februar går Mariagerfjord Vand i gang med at separatkloakere på Sønder Ringvej og Jyllandsvej.

Først i 2027 forventer man at være færdig med at separatkloakere den etape, der starter i februar i år.

Udover separatkloakering vil området blive klimatilpasset fremtidens forventede nedbørsekstremer, og Kirkedalsbækken skal sikres mod overbelastning.

Det vil kræve, at der etableres yderligere regnvandsbassiner i og omkring Kirkedalen - mellem Mariagervej og Amerikavej, oplyser Søren Erikstrup.