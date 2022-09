Derfor hedder det "Klochhuset" og var byens stolthed

HOBRO:En særlig funkisbygning på Jernbanegade i Hobro, Klochhuset, er igen kommet voldsomt i vælten. En gang var Klochhuset byens stolthed. I dag forfalder det og er modent til nedrivning.

En af byens driftige erhvervsmænd, Bent Dahl, vil jævne bygningen med jorden og opføre nyt i 15 etager.

Skitseprojektet til det nye er netop blevet offentliggjort og vækker heftig debat. Så stort et boligbyggeri har Hobro aldrig før set.

Klochhuset fra 1936

Klochhuset blev opført i 1936 og ja, den korrekte stavemåde er med "ch".

Sådan kom ejendommen til at hedde i folkemunde, fordi den var opført af tømrer Kloch, der boede og havde værksted på Nyvej i Hobro.

Klochhusets historie omtales i Hobros Museumsforenings årsskrift for 2022. Artiklen er skrevet af en gammel Hobrodreng, pensioneret dyrlæge Svend Bek-Pedersen.

Hun kørte i åben rød sportsvogn

Han beretter, at en af hans lærerinder på Nordre Skole i Hobro boede i Klochhuset. Hun var en yngre, moderne kvinde, som kørte i en åben, rød sportsvogn.

Bilen holdt parkeret udenfor Klochhuset.

- Se dét var ikke hverdagskost i Hobro på det tidspunkt, så damen og bilen nød megen opmærksomhed, fortæller Svend Bek-Pedersen.

Efter sigende havde den smukke funkisbygning meget moderne indrettede lejligheder. Den var byens stolthed og eneste større moderne byggeri.

En af byens spidser

Skribenten husker tydeligt, at han gik og legede på Nyvej, da tømrer Klochs ligtog kom kørende ud fra indkørslen på Nyvej.

Rustvognen, en sortmalet hestevogn med baldakin, blev trukket af tømmerhandlens to sorte oldenborgere med vognmand Rasmussen på bukken med høj hat.

Kloch var tydeligvis en af byens spidser.

Museet bekræfter

Museumsinspektør Lykke Olsen, Nordjyske Museer, bekræftede tidligere i år over for Nordjyske, at stavemåden er Klochhuset med ”ch”.

Hun sendte os en kopi af den originale byggetilladelse til at opføre en bygning i tre etager, som tømrer Kloch fik af myndighederne i 1935.

Bygningskommissionen bemærkede, at tilstrækkeligheden af piloteringen og funderingen med pæle må stå for bygherres egen regning.

Klochhuset er opført på eng, hvor bunden er blød. Det må en ny ejer også have med i overvejelserne.