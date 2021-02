Det er byens grimmeste hus, og alle vil gerne have det revet ned

Klokhuset på Jernbanegade 15 i Hobro ejes af erhvervsmand Ove Rasmussen, Hobro. Han bekræfter over for NORDJYSKE, at han har forhandlet med en anden lokal erhvervsmand, Svend Møller Hansen, om et salg. Bygningen er opført i 1936 og var i sine velmagtsdage et fint eksempel på funkisstilen. I dag fremstår den trist og nedslidt. Foto: Martin Damgård