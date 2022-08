Det sjove spares væk: Unge rammes af høje gaspriser

Væk med klubaftner, sjov motorsport og seje piger. Det er prisen, som en nordjysk ungdomsskole må betale for at undgå, at økonomien køres i sænk.

Naturgasprisernes himmelflugt gør ikke kun ondt i hr. og fru Danmarks privatøkonomi - de rammer også ungdommen.

I Mariagerfjord Kommune hugger den kommunale ungdomsskole bremsen i ved udsigten til mindst en tredobling af sin naturgasregning.

- Det er ærgerligt, at de unge bliver ramt på de fællesskaber, som de har savnet efter to års corona-pause, beklager ungdomsskoleleder Lars Otte Koefoed, som hellere vil bruge penge på de unge end på gas.

Lars Otte Koefoed og bestyrelsen har fundet sparekniven frem. De har ikke set anden udvej. Alt i alt har de fundet besparelser for en halv million kroner.

Alle 11 ungdomsklubber drosler ned fra 1. september og vil fremover kun have åbent én aften om ugen. I dag har halvdelen af klubberne mere end én ugentlig åbningsdag. Det gælder blandt andet cafeen i Ungdomshuset i Hobro.

- Klubberne har derudover haft 70 timer, som de frit kunne disponere over til for eksempel fodbold på Aalborg Stadion eller en kanotur. Det skærer vi væk. Flødeskummet er væk, beklager Lars Otte Koefoed.

Han anser klubberne for at være et godt tilbud til unge, som ikke trives med idrætsklubbernes præstationskrav, og som har brug for et forum med voksenkontakt.

Tallene, som Lars Otte Koefoed lægger frem for Nordjyske, taler deres tydelige sprog.

Leder Lars Otte Koefoed er ærgerligt over, at det har været nødvendigt at skære dybt i ungdomsskolens aktiviteter. Besparelserne skyldes, at regningen på naturgas er løbet løbsk. - Fjernvarmen er på vej, men hvornår vi kommer med, ved vi ikke, siger Lars Otte Koefoed. Foto: Claus Søndberg

I 2021 havde ungdomsskolen et samlet forbrug af naturgas på sine to matrikler i Hobro, Christiansgade og Skolegade, som kostede godt 65.000 kroner.

I første og andet kvartal af 2022 var gasregningen steget til i alt 182.000. Hvis Lars Otte Koefoed fremskriver tallene, ender han på en samlet gasregning for 2022 på svimlende 364.000 kroner.

- Det vil være mere end en tredobling af det, vi betalte i 2021. Men det er klart, at det tal er behæftet med stor usikkerhed. Hvordan kommer det til at gå med gasprisen? Den går op og ned. For ikke at bliver overhalet af virkeligheden, har vi lagt en besparelse på 300.000 kroner ind.

- Vi har været hurtige til at lukke ned i klubberne, men den dag, hvor vi ved, vi har penge igen, vil vi også være hurtige til at lukke dem op igen, lover Lars Otte Koefoed.

Hobro Ungdomsskole har klatrevæg og parkour-træningsbane, som kræver muskelkraft. Andre aktiviteter, som sluger benzin, spares væk. Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

Bocarts køres i garagen

Et tilbud til unge med benzin i blodet om at køre i terrængående bocarts falder væk på grund af de høje priser på brændstof, og det samme gør gruppen "piger med power".

- Vi har haft god succes med "piger med power". Noget af det, som piger er ramt af i dag, er ensomhed og angst. Det gør ondt at spare det væk. Men de hold er dyre, fordi der bruges mange personaletimer på dem. De er typisk to lærere til syv-otte unge, siger Lars Otte Koefoed.

Ungdomsskolens hus i Christiansgade, som gamle hobroensere kender som "CF-kasernen", blev gennemrenoveret i 2010. Ungdomsskoleleder Lars Otte Koefoed understreger, at man gør alt, hvad man kan, for at skrue ned og spare på varmen. For eksempel ved kun at have koldt vand i hanerne om sommeren. Foto: Claus Søndberg

Også prisen på el og brændstof er steget voldsomt og påvirker ungdomsskolens økonomi i negativ retning.

- Nogle spørger, hvorfor vi ikke sparer knallertundervisningen? Det er, fordi vi føler en forpligtelse til at sikre de unge i vores kommune, at de kan være mobile. Vi er jo en landkommune. Derfor fortsætter vi i det kommende skoleår med 14-15 knallerthold a 12 elever, forklarer Lars Otte Koefoed.

Han ærgrer sig over, at de stigende naturgaspriser "rammer skævt" i Mariagerfjord Kommune. Ungdomsskolen må ty til egne lommer og betale varmeregningen af sit driftsbudget, mens fx ældrecentret Biecentret holdes skadesløs og får udgiften til el og varme den dækket via en central pulje i kommunen, fortæller han.

- Fjernvarmen er på vej, men hvornår vi kommer med på den, ved vi ikke, siger ungdomsskoleleder Lars Otte Koefoed, som er presset af naturgasprisernes himmelflugt. Foto: Claus Søndberg

Ingen hjælp at hente

Der er ingen hjælp at hente fra kultur- og fritidsudvalget i Mariagerfjord Kommune, som på deres augustmøde fik en orientering om Ungdomsskolens kvaler. Kun sympati og bekymring:

- Det er en helt vildt voldsom beskæring af klubbernes åbningstid, og det er vi selvfølgelig meget bekymrede over. Vi så helst, at man som minimum bevarede den nuværende åbningstid.

- Men vi erkender, at det er bestyrelsens måde at vise ansvarlighed på, siger Jens Henrik Kirk (K), formand for kultur- og fritidsudvalget i Mariagerfjord Kommune.

Jens-Henrik Kirk afviser, at udvalget nu og her vil kaste en redningskrans ud til ungdomsskolen.

Jens-Henrik Kirk afviser at smide en økonomisk redningskrans ud til Mariagerfjord Ungdomsskole, der er hårdt ramt af de stigende priser på naturgas. Arkivfoto: Laura Guldhammer

- Vi kan ikke åbne et budget på det her tidspunkt af året. Vi må se, hvad vi kan gøre fra januar 2023, siger han.

Ungdomsskolen i Mariagerfjord er ikke alene om at få et kæmpe varme-smæk på grund af gasprisernes himmelflugt.

- Vores idrætscentre, især svømmehallerne, er meget udfordrede. Vi tager det med i forhandlingerne om budgettet.

Men riget fattes penge, også Mariagerfjord Kommune, lyder det ikke særlig håbefuldt fra udvalgsformand Jens-Henrik Kirk.