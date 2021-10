DF’s valgplakater ramt af hærværk og tyveri

MARIAGER:Nu mærker Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti som kandidat til kommunalvalget også den igangværende bølge af hærværk mod - og tyveri af - valgplakater rundt i Himmerland.

- Det er utroligt, at man ikke bare kan respektere demokratiet, men skal udøve hærværk. Det koster både tid og penge at sætte plakater op. Jeg har fravalgt lygtepælene og valgt at sætte mine plakater på stativer i vejkanten. Flere er allerede enten stjålet eller ødelagte, og det er ærgerligt, erklærer Kim Christiansen, der bor i Mariager.

Frem for en traditionel placering i lygtepæle har Kim Christiansen valgt at placere sine valgplakater på stativer i vejsiden. Privatfoto

Indtil videre er der fem af hans valgplakater, der er forsvundet sporløst, mens andre er blevet væltet i vejkanten.