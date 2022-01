Digital efterforsker om 27-årig: Han var klar til at begå massedrab

HOBRO/AALBORG:Det første vidne i sagen om planlægning af masseskyderier, er analytiker og digital efterforsker, Christian Skettrup, der anmeldte den 27-årige i juni 2020, efter at have fulgt ham på internettet i længere tid.

I Retten i Aalborg fortæller Christian Skettrup, at han ikke var i tvivl om, at den 27-årige var parat til at begå massedrab.

Analytikeren kom lidt tilfældigt på sporet af den 27-årige i forbindelse med sit arbejde, hvor han var inde på et incelforum. Et forum for mænd med ekstremt kvindehad og had til samfundet.

Her opdagede han et opslag fra en bruger - der altså senere har vist sig at være den 27-årige - som havde delt billeder af danske studenter med en tilhørende hadefuld tekst på engelsk.

- Det satte en frygt og en interesse i mig for at finde ud af, hvilken person vi havde med at gøre, fortæller Christian Skettrup i retten.

Han begyndte derfor at dykke ned i de over 6000 opslag, som den 27-årige havde lavet på incelforumet. Han fandt ud af, at det var en mand med et ekstremt had, der havde en tydelig interesse for skoleskyderier og gerningsmændene bag masseskyderier.

Christian Skettrup gik derfor i gang med en egentlig digital efterforskning, der ledte ham til et selvmordsforum, hvor den 27-åriges brugernavn også var aktiv på.

Her gav han udtryk for, at han havde våben hjemme, hvilket skærpede omstændighederne, forklarer Christian Skettrup.

De digitale spor ledte også Christian Skettrup til et forum, der beskæftigede sig med et af de mest kendte skoleskyderier - Columbine-massakren i 1999 - hvor den 27-årige også var aktiv.

I forumet blev der debatteret helt små detaljere omkring et skoleskyderier.

- Det så jeg som en del af en forberedelse.

- Det var ekstremt

Til sidst fandt Christian Skettrup frem til en Youtube-kanal, hvor han kunne se navnet på den 27-årige og et billede af ham.

Og 10. juni 2020 gik han så til politiet med sin efterforskning.

- Jeg finder nogle brudstykker hist og her, og på et tidspunkt er der nok brikker i puslespillet til at lave et billede. Og det billede vi fik samlet var ekstremt bekymrende, sagde analytikeren i retten.

- Jeg tænkte, at hvis politiet ikke gør noget, så får det fatale konsekvenser, tilføjede han.

To dage senere - 12. juni - kørte Nordjyllands Politi ud til den 27-åriges adresse i Hobro, hvor de beslaglagde to pistoler.

Da Christian Skettrup hørte om det, var han lettet. Men den 27-årige var stadig på fri fod, og der gik ikke længe, for der igen var aktivitet på incelforumet.

- Der begyndte jeg at få ondt i maven. Hvis den person går frit rundt, så er der grund til at frygte for vores liv, forklarede Christian Skettrup i retten.