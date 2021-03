Direktør: For tidligt at sige noget om konsekvenserne af storbrand

HOBRO:Fredag eftermiddag er branden på flamingo-fabrikken Bewi i Hobro under kontrol. Nordjyllands Beredskab har fået flammerne inddæmmet, så ilden ikke spreder sig yderligere.

- Nogle af bygningerne er ramt af branden, men det er ikke hele fabrikken, det drejer sig om. Der er bygningerne tilbage, der ikke er påvirket af det, siger administrerende direktør Karl Erik Olesen fra Bewi.

Beredskabet fik meldingen om brand på fabrikken klokken 10.31 fredag formiddag, og brandfolkene har arbejdet på stedet lige siden. Meldingen om, at branden var under kontrol, kom klokken 15.38, men der er stadig meget arbejde tilbage for brandfolkene.

De kyndige brandfolk arbejder stadig på stedet. Branden er nu under kontrol.

Flere af de brandskadede bygninger er nemlig så hårdt medtaget af branden, at Nordjyllands Beredskab lader dem brænde ned, fordi det ikke er sikkert for brandfolkene af færdes i bygningerne. Arbejdet med den kontrollerede nedbrænding kommer til at stå på igennem natten til lørdag.

Hvad den store brand helt konkret kommer til at betyder for Bewis produktion i Hobro, det er det for tidligt at sige noget om endnu.

- Vi skal i gang med at vurdere skaderne, men det er først i løbet af næste uge, at vi har et overblik over konsekvenserne, siger Karl Erik Olesen.

En ansat på fabrikken blev behandlet for røgforgiftning i forbindelse med branden. Beredskabsstyrelsen hjalp Nordjyllands Beredskab i forbindelse med branden.